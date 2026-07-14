"Дальнобойные санкции" работают: Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по НПЗ и "теневому флоту" РФ

Пожар на НПЗ в Башкортостане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает вводить в отношении российских предприятий и объектов, работающих на войну, "дальнобойные санкции". Глава государства поблагодарил украинских военных, нанесших удары по нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и танкерам "теневого флота", пишет УНН.

"Наши воины продолжают вводить дальнобойные санкции в отношении российских предприятий и объектов, работающих на войну. В Башкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод. Это около 1300 километров от линии фронта. Благодарю подразделения ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском регионе воины СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние – около 400 километров от линии фронта", – написал Зеленский.

Этой же ночью Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае, район перегрузки кораблей вблизи Геленджика, а также пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир в акватории Азовского моря. Кроме того, по данным Генштаба, во время ночной операции был поражен склад боеприпасов противника в Донецке и логистический хаб в Луганске.

Часть целей во время этой операции была поражена с применением дальнобойных ударных систем производства украинской оборонной компании Fire Point.

Напомним

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.

Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.