"Дальнобойные санкции" работают: Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по НПЗ и "теневому флоту" РФ

$44.670.1851.050.19
ukenru
10:24 • 9194 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
09:45 • 17693 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
08:59 • 18795 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
08:13 • 19947 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
07:30 • 21683 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 28944 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 51528 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 46009 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 49755 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 51807 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4м/с
56%
748мм
Популярные новости
Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет14 июля, 02:16 • 19082 просмотра
Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS14 июля, 02:57 • 16107 просмотра
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto14 июля, 04:29 • 19805 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"14 июля, 04:58 • 47773 просмотра
Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура06:37 • 5794 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 53114 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 78493 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 63823 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 57908 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 97943 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Денис Штилерман
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 93741 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 130253 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 128288 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 116028 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 194117 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
BFM TV
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

"Дальнобойные санкции" работают: Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по НПЗ и "теневому флоту" РФ

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают налагать на Россию "дальнобойные санкции". Он поблагодарил подразделения ССО, СБУ, СБС, ГУР и ВМС за удары по нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и танкерам "теневого флота".

"Дальнобойные санкции" работают: Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по НПЗ и "теневому флоту" РФ
Пожар на НПЗ в Башкортостане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает вводить в отношении российских предприятий и объектов, работающих на войну, "дальнобойные санкции". Глава государства поблагодарил украинских военных, нанесших удары по нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и танкерам "теневого флота", пишет УНН.

"Наши воины продолжают вводить дальнобойные санкции в отношении российских предприятий и объектов, работающих на войну. В Башкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод. Это около 1300 километров от линии фронта. Благодарю подразделения ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском регионе воины СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние – около 400 километров от линии фронта", – написал Зеленский.

Этой же ночью Силы обороны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае, район перегрузки кораблей вблизи Геленджика, а также пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир в акватории Азовского моря. Кроме того, по данным Генштаба, во время ночной операции был поражен склад боеприпасов противника в Донецке и логистический хаб в Луганске.  

Часть целей во время этой операции была поражена с применением дальнобойных ударных систем производства украинской оборонной компании Fire Point.

Напомним

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.

Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

Юлия Мельник

Война в УкраинеПолитика
Fire Point
Денис Штилерман
Санкции
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-морские силы Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Балтийское море
Черное море
Владимир Зеленский
Украина
Луганск
Донецк