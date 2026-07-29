Готовитесь к путешествию? Как облегчить долгую дорогу к долгожданному отдыху

Несмотря на закрытое небо, украинцы довольно активно путешествуют за границу, особенно в сезон отпусков. Самыми популярными направлениями остаются Турция и Египет, Болгария, в этом году к списку добавилась Греция. Но путешествия теперь сопровождаются длительным переездом, а уже после этого перелетом в страну отдыха. УНН собрал для вас советы о том, как легче перенести длительное пребывание в дороге.

Позаботьтесь о своем комфорте

Независимо от того, каким видом транспорта вы путешествуете, позаботьтесь об удобной одежде – она должна быть комфортной и достаточно свободной, особенно в области талии и щиколоток. Выбирайте одежду из дышащей ткани, чтобы она дышала и могла испарять лишнюю влагу. Обувь тоже должна быть просторной и удобной не только для сидения, но и для движения. Лучше избегать шлепанцев, которые могут соскочить в самый неподходящий момент. По возможности возьмите с собой дорожную подушку, а при необходимости и небольшой тонкий плед.

Обязательно соберите аптечку, в случае наличия у вас или близких хронических заболеваний возьмите с собой лекарства, которые принимаются на постоянной основе, и те, которые необходимы в случае обострений. При необходимости посоветуйтесь с врачом.

Как избежать отеков

Отек ног и стоп во время длительного путешествия – распространенное явление, обычно безвредное. Причиной в основном становится длительное сидение без движения. Жидкость в теле буквально оседает в стопах из-за длительного сидения, эффект обычно проходит вскоре после того, как человек начинает ходить или отдыхает в горизонтальном положении.

Итак, движение поможет против образования такого отека. Если вы едете автотранспортом – заранее спланируйте остановки, на которых вы сможете хотя бы немного пройтись. В целом стоит двигаться каждые 2–3 часа, а по возможности чаще. В автобусе или в поезде у вас больше возможностей встать и размять ноги – не пренебрегайте этим. Не скрещивайте ноги во время сидения – так вы ухудшаете отток крови.

Если нет возможности встать – тогда выполняйте упражнения сидя: поднимайте и опускайте пальцы ног, держа пятки на полу, затем поднимайте и опускайте пятки, держа пальцы на полу – делайте это каждые 20 минут.

Используйте компрессионный трикотаж, лучше всего подойдут градуированные компрессионные чулки. Кроме отеков, они также снижают риск возникновения тромбов. Медики указывают, что риску тромбов подвергается каждый, кто путешествует дольше 4 часов – независимо от вида транспорта.

Пейте больше жидкости. Лучшим выбором будет обычная негазированная вода. Избегайте сладких напитков и алкоголя.

Если у вас есть дополнительные факторы риска – тромбоз в анамнезе, недавняя операция, беременность, онкозаболевания, прием гормональных препаратов – обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Стоит ли отказываться от путешествий беременным?

"Общая рекомендация – летать после 18 недели беременности. Потому что очень велик риск прерывания беременности и угрозы беременности в первом триместре. Итак, после 18-й недели и до 32-й", – пояснила в комментарии УНН врач акушер-гинеколог, перинатальный психолог Перинатального центра Киева Алена Акимова.

Многие авиакомпании не берут на борт женщин после 32-й недели беременности.

"Поэтому если вы себя хорошо чувствуете, если вы вообще нормально переносите перелеты, у вас физиологическая прекрасная беременность без угроз, пожалуйста, вы можете пользоваться авиалиниями", - пояснила врач.

Медик подчеркивает, что этот совет касается тех женщин, у которых нормальное течение беременности.

Кроме того, специалисты также рекомендуют беременным больше двигаться, соблюдать питьевой режим и использовать компрессионные чулки.

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