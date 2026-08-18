Бельгия выделит дополнительные средства Украине для поддержки сектора здравоохранения

Бельгия планирует объявить о выделении дополнительных средств Украине для поддержки сектора здравоохранения, гражданского общества, военнослужащих и гражданских лиц, получивших ожоги или ранения в результате российских ударов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максим Прево во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Зеленский и Прево во время встречи рассмотрели дополнительные возможности для помощи Украине в обеспечении финансовой устойчивости.

"Мы продолжаем оказывать поддержку – военную и финансовую. Благодарен вам за то, что вы упомянули: за этот год мы уже выделили 1,1 миллиарда в качестве финансовой поддержки. И мы также участвуем в проекте PURL – всего мы выделили 200 миллионов евро на PURL", – подчеркнул Прево.

Он отметил, что Бельгийское агентство по развитию Enabel продолжит реализовывать проекты для поддержки гражданского населения. В частности, с его помощью уже построили укрытия, отремонтировали медицинскую инфраструктуру, закупили генераторы для школ, детских садов и коммунальных служб в Киевской и Черниговской областях. По словам Прево, Бельгия также планирует объявить о выделении дополнительных средств для поддержки сектора здравоохранения, гражданского общества, военнослужащих и гражданских лиц, получивших ожоги или ранения в результате российских ударов.

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