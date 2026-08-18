Бельгія виділить додаткові кошти Україні для підтримки сектору охорони здоров'я

Бельгія планує оголосити про виділення додаткових коштів Україні для підтримки сектору охорони здоров'я, громадянського суспільства, воїнів і цивільних, які зазнали опіків чи поранень унаслідок російських ударів. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максим Прево під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Зеленський та Прево під час зустрічі розглянули додаткові можливості для допомоги Україні в забезпеченні фінансової стійкості.

"Ми продовжуємо надавати підтримку – військову й фінансову. Вдячний вам, що ви згадали, що за цей рік ми вже виділили 1,1 мільярда як фінансову підтримку. І ми також беремо участь у проєкті PURL – 200 мільйонів євро ми загалом виділили на PURL", – наголосив Прево.

Він зазначив, що Бельгійське агентство з розвитку Enabel продовжить реалізовувати проєкти для підтримки цивільних. Зокрема, з його допомогою вже побудували укриття, відремонтували медичну інфраструктуру, закупили генератори для шкіл, дитячих садків і комунальних служб у Київській та Чернігівській областях. За словами Прево, Бельгія також планує оголосити про виділення додаткових коштів для підтримки сектору охорони здоров'я, громадянського суспільства, воїнів і цивільних, які зазнали опіків чи поранень унаслідок російських ударів.

Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання