Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про роботу над текстом Drone Deal між Україною та Бельгією і можливі дати її підписання, передає УНН.

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Глава держави подякував міністру за візит до України та уряду й народу Бельгії – за підтримку нашої держави.

"Від самого початку цієї війни були дуже важливі рішення. Ми вдячні за цей рік, мільярд євро підтримки на цей рік – це дуже важливо. І ми вдячні за продовження програми щодо F-16. Сподіваюся, це підтримає наш повітряний флот", – зазначив Зеленський.

Президент розповів про дипломатичні зусилля для закінчення війни й про те, як важливо посилювати протиповітряну оборону України, особливо в умовах, коли Росія постійно обстрілює українські міста й громади та нарощує виробництво ракет.

Обговорили можливості Бельгії в допомозі з будівництвом укриттів та посиленням санкцій, зокрема в підготовці наступного, 22-го санкційного пакета ЄС проти Росії.

Глава держави окремо поінформував про російські удари по українському аграрному сектору та експорту продовольства. Володимир Зеленський наголосив, що це може створити кризу для багатьох країн, які залежать від українського продовольства, і закликав допомогти із захистом.

Говорили й про роботу над текстом Drone Deal між Україною та Бельгією і можливі дати її підписання.

Україна обговорила з Японією можливе приєднання країни до ініціативи Drone Deal

Також розглянули додаткові можливості для допомоги Україні в забезпеченні фінансової стійкості.

Обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Президент наголосив, що наша країна розраховує на якнайшвидше відкриття решти чотирьох кластерів.

"Вважаємо, що у вересні є дійсно шанс відкрити один чи два кластери для України. І, звісно, ми розраховуємо на вашу роль і цю підтримку", – зазначив Глава держави.

Говорили й про заморожені російські активи та процес відбудови України. Володимир Зеленський відзначив важливість діалогу не лише між урядами, а й із бізнесом для залучення до відновлення України.