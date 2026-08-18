Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання

$44.690.0151.810.10
ukenru
05:49 • 1074 перегляди
НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41119 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48301 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 40584 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 27649 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42042 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 20061 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45439 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41882 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 09:52 • 21357 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 7408 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 4048 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 5940 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 4846 перегляди
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів02:57 • 2796 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41100 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48287 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 40573 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42034 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45434 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 898 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65708 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 71071 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 78233 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75704 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

Президент України зустрівся з віцепремʼєр-міністром Бельгії Максимом Прево, обговоривши підготовку Drone Deal та можливі дати підписання.

Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про роботу над текстом Drone Deal між Україною та Бельгією і можливі дати її підписання, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував міністру за візит до України та уряду й народу Бельгії – за підтримку нашої держави.

"Від самого початку цієї війни були дуже важливі рішення. Ми вдячні за цей рік, мільярд євро підтримки на цей рік – це дуже важливо. І ми вдячні за продовження програми щодо F-16. Сподіваюся, це підтримає наш повітряний флот", – зазначив Зеленський.

Президент розповів про дипломатичні зусилля для закінчення війни й про те, як важливо посилювати протиповітряну оборону України, особливо в умовах, коли Росія постійно обстрілює українські міста й громади та нарощує виробництво ракет.

Обговорили можливості Бельгії в допомозі з будівництвом укриттів та посиленням санкцій, зокрема в підготовці наступного, 22-го санкційного пакета ЄС проти Росії.

Глава держави окремо поінформував про російські удари по українському аграрному сектору та експорту продовольства. Володимир Зеленський наголосив, що це може створити кризу для багатьох країн, які залежать від українського продовольства, і закликав допомогти із захистом.

Говорили й про роботу над текстом Drone Deal між Україною та Бельгією і можливі дати її підписання.

Україна обговорила з Японією можливе приєднання країни до ініціативи Drone Deal13.08.26, 11:42 • 3688 переглядiв

Також розглянули додаткові можливості для допомоги Україні в забезпеченні фінансової стійкості.

Обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Президент наголосив, що наша країна розраховує на якнайшвидше відкриття решти чотирьох кластерів.

"Вважаємо, що у вересні є дійсно шанс відкрити один чи два кластери для України. І, звісно, ми розраховуємо на вашу роль і цю підтримку", – зазначив Глава держави.

Говорили й про заморожені російські активи та процес відбудови України. Володимир Зеленський відзначив важливість діалогу не лише між урядами, а й із бізнесом для залучення до відновлення України.

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології