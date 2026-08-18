Зеленский обсудил с главой МИД Бельгии работу над текстом Drone Deal и возможные даты подписания

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром — министром иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максимом Прево. Как сообщили в Офисе Президента, говорили о работе над текстом Drone Deal между Украиной и Бельгией и возможных датах его подписания, передает УНН.

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Глава государства поблагодарил министра за визит в Украину, а правительство и народ Бельгии — за поддержку нашей страны.

"С самого начала этой войны были очень важные решения. Мы благодарны за этот год, миллиард евро поддержки на этот год — это очень важно. И мы благодарны за продолжение программы по F-16. Надеюсь, это поддержит наш воздушный флот", — отметил Зеленский.

Президент рассказал о дипломатических усилиях по прекращению войны и о том, как важно усиливать противовоздушную оборону Украины, особенно в условиях, когда Россия постоянно обстреливает украинские города и общины и наращивает производство ракет.

Обсудили возможности Бельгии в оказании помощи со строительством укрытий и усилением санкций, в частности в подготовке следующего, 22-го пакета санкций ЕС против России.

Глава государства отдельно проинформировал о российских ударах по украинскому аграрному сектору и экспорту продовольствия. Владимир Зеленский подчеркнул, что это может создать кризис для многих стран, которые зависят от украинского продовольствия, и призвал помочь с защитой.

Говорили и о работе над текстом Drone Deal между Украиной и Бельгией и возможных датах его подписания.

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Также рассмотрели дополнительные возможности для помощи Украине в обеспечении финансовой устойчивости.

Обсудили поддержку Украины на пути в Европейский Союз. Президент подчеркнул, что наша страна рассчитывает на скорейшее открытие остальных четырех кластеров.

"Считаем, что в сентябре действительно есть шанс открыть один или два кластера для Украины. И, конечно, мы рассчитываем на вашу роль и эту поддержку", — отметил Глава государства.

Говорили и о замороженных российских активах и процессе восстановления Украины. Владимир Зеленский отметил важность диалога не только между правительствами, но и с бизнесом для его привлечения к восстановлению Украины.