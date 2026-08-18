Зеленский обсудил с главой МИД Бельгии работу над текстом Drone Deal и возможные даты подписания

$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
16:15 • 6686 просмотра
Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца
15:54 • 9066 просмотра
Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября
Эксклюзив
15:05 • 10032 просмотра
Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов
Эксклюзив
14:33 • 13730 просмотра
От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений
13:15 • 13955 просмотра
Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп
Эксклюзив
11:34 • 29090 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
18 августа, 09:59 • 38529 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
18 августа, 08:44 • 22325 просмотра
Рада ожидает представления Президента на министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня - депутат
18 августа, 09:52 • 20672 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 08:28 • 20320 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.1м/с
76%
740мм
Популярные новости
Польша еще не приняла решения о передаче ракет для Patriot Украине, но США оказывают давление - чиновник18 августа, 07:27 • 13011 просмотра
Самую старую иберийскую косатку "Бабушку" могли искалечить люди - какие травмы получила животное18 августа, 08:56 • 3892 просмотра
Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света Video18 августа, 09:46 • 3698 просмотра
Компания Fire Point показала, как выглядит баллистическая ракета FP-9Photo11:46 • 13013 просмотра
Рада одобрила реформу финансирования высшего образования - закон о грантах на обучение принят12:03 • 5988 просмотра
публикации
Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца
Эксклюзив
16:15 • 6686 просмотра
Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября15:54 • 9066 просмотра
От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений
Эксклюзив
14:33 • 13730 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
11:34 • 29090 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
18 августа, 09:59 • 38529 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Оман
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 55984 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 62006 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 69433 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 67202 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 96023 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский обсудил с главой МИД Бельгии работу над текстом Drone Deal и возможные даты подписания

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Президент Украины встретился с вице-премьер-министром Бельгии Максимом Прево, обсудив подготовку Drone Deal и возможные даты подписания.

Зеленский обсудил с главой МИД Бельгии работу над текстом Drone Deal и возможные даты подписания

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром — министром иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максимом Прево. Как сообщили в Офисе Президента, говорили о работе над текстом Drone Deal между Украиной и Бельгией и возможных датах его подписания, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил министра за визит в Украину, а правительство и народ Бельгии — за поддержку нашей страны.

"С самого начала этой войны были очень важные решения. Мы благодарны за этот год, миллиард евро поддержки на этот год — это очень важно. И мы благодарны за продолжение программы по F-16. Надеюсь, это поддержит наш воздушный флот", — отметил Зеленский.

Президент рассказал о дипломатических усилиях по прекращению войны и о том, как важно усиливать противовоздушную оборону Украины, особенно в условиях, когда Россия постоянно обстреливает украинские города и общины и наращивает производство ракет.

Обсудили возможности Бельгии в оказании помощи со строительством укрытий и усилением санкций, в частности в подготовке следующего, 22-го пакета санкций ЕС против России.

Глава государства отдельно проинформировал о российских ударах по украинскому аграрному сектору и экспорту продовольствия. Владимир Зеленский подчеркнул, что это может создать кризис для многих стран, которые зависят от украинского продовольствия, и призвал помочь с защитой.

Говорили и о работе над текстом Drone Deal между Украиной и Бельгией и возможных датах его подписания.

Украина обсудила с Японией возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal13.08.26, 11:42 • 3676 просмотров

Также рассмотрели дополнительные возможности для помощи Украине в обеспечении финансовой устойчивости.

Обсудили поддержку Украины на пути в Европейский Союз. Президент подчеркнул, что наша страна рассчитывает на скорейшее открытие остальных четырех кластеров.

"Считаем, что в сентябре действительно есть шанс открыть один или два кластера для Украины. И, конечно, мы рассчитываем на вашу роль и эту поддержку", — отметил Глава государства.

Говорили и о замороженных российских активах и процессе восстановления Украины. Владимир Зеленский отметил важность диалога не только между правительствами, но и с бизнесом для его привлечения к восстановлению Украины.

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии