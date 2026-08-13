Украина обсудила с Японией возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal

Украина обсудила с послом Японии Масаси Накагомэ возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal. Также стороны говорили о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, энергетической безопасности и восстановлении Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко, передает УНН

Игорь Клименко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Украине Масаси Накагомэ, который завершает свою дипломатическую миссию. Отдельное внимание во время встречи уделили возможному присоединению Японии к инициативе Drone Deal.

Говорили о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и возможном присоединении Японии к инициативе Drone Deal. Украина обладает уникальным опытом и технологическими решениями в этой сфере, которые открывают новые возможности для партнерства

По словам Игоря Клименко, стороны также обсуждали энергетическую безопасность Украины.

Во время встречи большое внимание уделили энергетической безопасности. Россия продолжает наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, поэтому помощь Японии особенно важна для восстановления и устойчивости нашей энергосистемы. Рассчитываем и на своевременное получение запланированных поставок необходимого оборудования

Также, по имеющейся информации, еще одно направление разговора касалось восстановления Украины и более широкого привлечения японских компаний к этому процессу.

За это время мы неоднократно работали вместе над важными для Украины вопросами. Благодарен господину послу за конструктивное взаимодействие и личный вклад в развитие украинско-японских отношений