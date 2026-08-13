Украина обсудила с Японией возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal

$44.710.1551.620.14
ukenru
09:19 • 4288 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
07:54 • 12228 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
07:11 • 20334 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
06:59 • 12872 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
06:16 • 13163 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
05:29 • 15220 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
13 августа, 02:56 • 10230 просмотра
Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89
12 августа, 19:04 • 29771 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 32542 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 28964 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
39%
756мм
Популярные новости
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света13 августа, 00:06 • 15307 просмотра
Какие ракеты Украина может получить от Турции и куда они могут долететьPhoto13 августа, 02:17 • 12257 просмотра
российские сухогрузы красят в «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой, но от дронов это не спасаетPhoto13 августа, 02:37 • 9872 просмотра
Что празднуют 13 августа в Украине и мире04:00 • 10259 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо07:24 • 9172 просмотра
публикации
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента09:19 • 4332 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
07:11 • 20354 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 30525 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 49205 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 45702 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Япония
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо07:24 • 9322 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 18516 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 37446 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 33151 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 168757 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Truth Social
Facebook
Instagram

Украина обсудила с Японией возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Секретарь СНБО Игорь Клименко встретился с послом Японии, обсудив возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal. Стороны также затронули вопросы энергетической безопасности и восстановления Украины.

Украина обсудила с Японией возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal

Украина обсудила с послом Японии Масаси Накагомэ возможное присоединение страны к инициативе Drone Deal. Также стороны говорили о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, энергетической безопасности и восстановлении Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко, передает УНН

Подробности

Игорь Клименко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Украине Масаси Накагомэ, который завершает свою дипломатическую миссию. Отдельное внимание во время встречи уделили возможному присоединению Японии к инициативе Drone Deal.

Говорили о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и возможном присоединении Японии к инициативе Drone Deal. Украина обладает уникальным опытом и технологическими решениями в этой сфере, которые открывают новые возможности для партнерства

- говорится в сообщении.

По словам Игоря Клименко, стороны также обсуждали энергетическую безопасность Украины.

Во время встречи большое внимание уделили энергетической безопасности. Россия продолжает наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, поэтому помощь Японии особенно важна для восстановления и устойчивости нашей энергосистемы. Рассчитываем и на своевременное получение запланированных поставок необходимого оборудования

-  говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, еще одно направление разговора касалось восстановления Украины и более широкого привлечения японских компаний к этому процессу.

За это время мы неоднократно работали вместе над важными для Украины вопросами. Благодарен господину послу за конструктивное взаимодействие и личный вклад в развитие украинско-японских отношений

- говорится в сообщении.

Напомним

Япония усилила требования к документам для получения виз гражданами России из-за резкого роста количества туристов. Теперь нужны оригиналы справок с работы и из банка с "мокрыми" печатями.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Игорь Клименко
Япония
Украина