В Киеве обломки БПЛА упали во дворе пятиэтажки, существует угроза новых атак

В Киеве обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома, на столицу ещё летят БпЛА. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.

В Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БпЛА. Возгорания нет. На столицу ещё летят БпЛА. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов