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В Киеве обломки БПЛА упали во дворе пятиэтажки, существует угроза новых атак

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В Днепровском районе Киева обломки вражеского БПЛА упали во дворе пятиэтажки, возгорания нет. Мэр Кличко предупредил о новых БПЛА, летящих на столицу, и призвал находиться в укрытиях.

В Киеве обломки БПЛА упали во дворе пятиэтажки, существует угроза новых атак

В Киеве обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома, на столицу ещё летят БпЛА. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.

В Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БпЛА. Возгорания нет. На столицу ещё летят БпЛА. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

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