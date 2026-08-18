В Киеве обломки БПЛА упали во дворе пятиэтажки, существует угроза новых атак
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева обломки вражеского БПЛА упали во дворе пятиэтажки, возгорания нет. Мэр Кличко предупредил о новых БПЛА, летящих на столицу, и призвал находиться в укрытиях.
В Киеве обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома, на столицу ещё летят БпЛА. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт УНН.
В Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БпЛА. Возгорания нет. На столицу ещё летят БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов18.08.26, 09:09 • 15620 просмотров