У Києві уламки БпЛА впали у дворі п'ятиповерхівки, є загроза нових атак
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва уламки ворожого БпЛА впали у дворі п'ятиповерхівки, загоряння немає. Мер Кличко попередив про нові БпЛА, що летять на столицю, та закликав перебувати в укриттях.
У Києві уламки ворожого БпЛА впали у дворі пʼятиповерхового житлового будинку, на столицю ще летять БпЛА. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів18.08.26, 09:09 • 15964 перегляди