У Києві уламки БпЛА впали у дворі п'ятиповерхівки, є загроза нових атак

У Києві уламки ворожого БпЛА впали у дворі пʼятиповерхового житлового будинку, на столицю ще летять БпЛА. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях! - повідомив Кличко.

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