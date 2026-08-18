Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів

рф атакувала Київську область, пошкоджено інфраструктуру Броварського району, у тому числі офісну будівлю і склади, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.

Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів — цивільна інфраструктура області. Станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок - повідомили в ОВА.

Інформації щодо постраждалих, як вказано, не надходило.

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