Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів
Київ • УНН
Вночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Київщини. У Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок, постраждалих немає.
рф атакувала Київську область, пошкоджено інфраструктуру Броварського району, у тому числі офісну будівлю і склади, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.
Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів — цивільна інфраструктура області. Станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок
Інформації щодо постраждалих, як вказано, не надходило.
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