Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів

$44.690.0151.810.10
ukenru
07:16 • 570 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 6358 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 19941 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 30442 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
04:21 • 14751 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
03:47 • 14443 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
18 серпня, 01:18 • 13077 перегляди
США уклали з Raytheon контракт на $22,9 млрд для збільшення виробництва Tomahawk
17 серпня, 21:15 • 9064 перегляди
Президент Латвії закликав збільшити штат прикордонників через загрозу провокацій біля білорусі
17 серпня, 19:41 • 11537 перегляди
Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул
17 серпня, 17:22 • 33939 перегляди
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4.8м/с
38%
739мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа побоюється, що ШІ може спростити створення біологічної зброї17 серпня, 22:16 • 8304 перегляди
У Зімбабве кількість жертв катастрофи порома на озері Каріба перевищила 9017 серпня, 22:38 • 14546 перегляди
У США призупинили проєкт укріплення кордону в нацпарку Біг-Бенд після прибуття бульдозерів17 серпня, 22:57 • 18375 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 36733 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo02:38 • 5446 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 53974 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 51827 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 52199 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 98800 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 95078 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Джон Корнин
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іспанія
Італія
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 36890 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 47976 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 56106 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 54454 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 83477 перегляди
Актуальне
M270 (РСЗВ)
Північний потік
Фільм
Техніка
The Washington Post

Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів

Київ • УНН

 • 2390 перегляди

Вночі ворог атакував цивільну інфраструктуру Київщини. У Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок, постраждалих немає.

Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів

рф атакувала Київську область, пошкоджено інфраструктуру Броварського району, у тому числі офісну будівлю і склади, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.

Ворог не припиняє атак на Київщину. Під ударом ворожих дронів — цивільна інфраструктура області. Станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок

- повідомили в ОВА.

Інформації щодо постраждалих, як вказано, не надходило.

На Київщині змінили рух поїздів через загрозу на тлі атаки рф18.08.26, 08:32 • 2180 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область