На Київщині змінили рух поїздів через загрозу на тлі атаки рф
Київ • УНН
Через тривалу загрозу для Київщини Укрзалізниця внесла зміни у рух приміських поїздів. Напрямок Фастів – Київ отримав альтернативні рейси, рух відновлять після повітряної тривоги.
У Київській області внесли зміни до руху приміських поїздів через тривалу загрозу на тлі атаки рф, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.
Через тривалу підвищену загрозу для Київщини вносимо оперативні зміни у рух приміських поїздів регіону
Як повідомляється, сьогодні на напрямку Фастів – Київ просять скористатися такими ранковими рейсами:
- №6006 та №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський (замість №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський;
- №6005 та №6011 Київ-Пасажирський – Фастів-1 (замість №7029 Київ-Пасажирський – Фастів-1).
"Рух приміських поїздів буде відновлено по завершенні повітряної тривоги", - ідеться у повідомленні.
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