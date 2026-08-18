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The Washington Post

На Київщині змінили рух поїздів через загрозу на тлі атаки рф

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Через тривалу загрозу для Київщини Укрзалізниця внесла зміни у рух приміських поїздів. Напрямок Фастів – Київ отримав альтернативні рейси, рух відновлять після повітряної тривоги.

На Київщині змінили рух поїздів через загрозу на тлі атаки рф

У Київській області внесли зміни до руху приміських поїздів через тривалу загрозу на тлі атаки рф, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.

Через тривалу підвищену загрозу для Київщини вносимо оперативні зміни у рух приміських поїздів регіону

- вказали в УЗ.

Як повідомляється, сьогодні на напрямку Фастів – Київ просять скористатися такими ранковими рейсами:

  • №6006 та №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський (замість №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський;
    • №6005 та №6011 Київ-Пасажирський – Фастів-1 (замість №7029 Київ-Пасажирський – Фастів-1).

      "Рух приміських поїздів буде відновлено по завершенні повітряної тривоги", - ідеться у повідомленні.

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      Юлія Шрамко

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