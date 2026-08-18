111 зі 147 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною
Київ • УНН
У ніч на 18 серпня росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА. Сили оборони збили або подавили 111 дронів, зафіксовано влучання на 19 локаціях.
росія вночі випустила по Україні 147 дронів, з яких 111 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 серпня (з 18:00 17 серпня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях
Атака ворожих БпЛА триває.
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