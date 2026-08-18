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The Washington Post

111 зі 147 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною

Київ • УНН

 • 520 перегляди

У ніч на 18 серпня росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА. Сили оборони збили або подавили 111 дронів, зафіксовано влучання на 19 локаціях.

111 зі 147 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною

росія вночі випустила по Україні 147 дронів, з яких 111 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 серпня (з 18:00 17 серпня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака ворожих БпЛА триває.

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Юлія Шрамко

Війна в Україні