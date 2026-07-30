рф нанесла удар 74 ракетами, включая 4 "Циркона", по Украине: обезврежены 265 из 284 дронов, одна из 9 баллистических и ещё 54 ракеты

россия ночью атаковала Украину 74 ракетами, в том числе 4 "Цирконами" и 9 баллистическими типа "Искандер", и 284 дронами, сбито или подавлено 55 ракет, в том числе 1 баллистическую, и 265 беспилотников, по восьми ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ, назвав особенность вражеского удара, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 июля (с 18:00 29 июля), противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также атакованы Днепропетровщина, Сумщина, Винничина, Полтавщина, Николаевщина, Ивано-Франковщина. Особенность массированной атаки - одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества "баллистики" и крылатых ракет - сообщили в ВС ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил, как указано, "зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА различных типов": 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (район пуска – Курская обл., - рф); 9 баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23 (районы пуска – Брянская, Воронежская, Курская обл., - рф); 61 крылатую ракету Х-101/Калибр (район пуска – Вологодская обл., Новороссийск - рф); 284 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Итальмас, дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово – рф).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов: 1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400/KN-23; 54 крылатые ракеты Х-101/Калибр; 265 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 09.00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях. Информация по восьми ракетам уточняется - указали в ВС ВСУ.

Как отмечается, атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько ударных БпЛА.

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