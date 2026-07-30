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США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку американской базы в Иордании

Киев • УНН

 • 23782 просмотра

Соединенные Штаты начали авиаудары по Ирану после ракетной атаки на американскую базу в Иордании. Это первые удары после паузы, объявленной президентом Трампом.

США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку американской базы в Иордании

Соединенные Штаты начали новые авиаудары по территории Ирана в ответ на ракетную атаку на американскую военную базу в Иордании, совершенную накануне. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что удары начались в 20:00 по восточному времени США.

Сегодня в 20:00 по восточному времени американские вооруженные силы начали удары по Ирану. Эти удары являются решительным ответом на вчерашнюю попытку иранской атаки на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке

– говорится в заявлении командования.

По данным Reuters со ссылкой на иранские СМИ, взрывы прогремели в нескольких районах на юге Ирана. В то же время Axios со ссылкой на американский источник сообщил, что США начали авиаудары по иранской территории.

Это первые удары после паузы, объявленной Трампом

Как отмечает BBC, это первая американская атака на Иран после того, как президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу приостановил бомбардировки, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам после 13 суток взаимных ударов.

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Новые удары стали ответом на запуск Ираном ракет по американской военной базе в Иордании. По информации американских военных, все ракеты были перехвачены.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень мощный» удар, добавив: «Теперь наша очередь». По его словам, Тегеран якобы признал ошибочность ракетной атаки и просил Вашингтон воздержаться от ответа.

В то же время Иран отрицает причастность к ударам по Саудовской Аравии, совершенным с территории Ирака, хотя Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за атаку на американскую военную базу в Иордании.

"Теперь наша очередь": Трамп после перехвата иранской атаки пригрозил нанести мощный удар30.07.26, 01:43 • 3842 просмотра

Степан Гафтко

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