США ввели санкции против иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе - СМИ

В среду администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против двух иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Компания Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority "являются неотъемлемой частью схемы вымогательства, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которая вынуждает коммерческие суда покупать обязательную морскую "страховку" для транзита через пролив", говорится.

Восстановление свободного и открытого транзита через этот ключевой водный путь остается сложной проблемой, поскольку Иран стремится сохранить свой контроль над проливом.

По данным Министерства финансов США, страхование, предоставляемое этими фирмами, "покрывает риски, большинство из которых создаются самим Ираном, такие как захват судов, и направлено на получение дохода для финансирования террора и коррупции режима".

Администрация также ввела санкции против компаний, эксплуатирующих суда "теневого флота", которые перевозили запрещенную иранскую нефть и нефтехимическую продукцию в Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

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