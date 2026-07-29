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Трамп заявил, что Иран "получит по заслугам" после ударов по американским войскам

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о мести за ракетный удар Ирана. Он назвал шиитские ополчения "раковой опухолью" и не исключил дальнейших действий.

Трамп заявил, что Иран "получит по заслугам" после ударов по американским войскам

Президент США Дональд Трамп пообещал отомстить за ракетный удар Ирана, перехваченный американскими войсками, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы им хорошо надерём задницу", - заявил Трамп в среду утром в эфире Fox News.

"Мы будем бить их сильно. Они получат по заслугам".

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Трамп также заявил, что США координировали свои действия с иракцами перед ударами США и Саудовской Аравии по шиитским ополчениям в Ираке.

Трамп назвал эти ополчения "раковой опухолью на планете" и не исключил дальнейших действий против своих марионеточных сил в регионе.

Трамп призвал Иран заключить сделку, чтобы ему не пришлось причинять вред людям28.07.26, 16:41 • 4242 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Фокс Ньюс
Ирак
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран