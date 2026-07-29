Трамп заявил, что Иран "получит по заслугам" после ударов по американским войскам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о мести за ракетный удар Ирана. Он назвал шиитские ополчения "раковой опухолью" и не исключил дальнейших действий.
Президент США Дональд Трамп пообещал отомстить за ракетный удар Ирана, перехваченный американскими войсками, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы им хорошо надерём задницу", - заявил Трамп в среду утром в эфире Fox News.
"Мы будем бить их сильно. Они получат по заслугам".
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Трамп также заявил, что США координировали свои действия с иракцами перед ударами США и Саудовской Аравии по шиитским ополчениям в Ираке.
Трамп назвал эти ополчения "раковой опухолью на планете" и не исключил дальнейших действий против своих марионеточных сил в регионе.
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