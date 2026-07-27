Трамп заявил, что США и Иран ведут "хорошие переговоры", но не исключил возможности нанесения ударов
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские официальные лица сами инициировали запросы на новые встречи из-за мощных ударов со стороны Америки. Он считает, что вероятность успешных переговоров возросла.
Президент США Дональд Трамп заявил, что запросы на новые встречи поступили непосредственно от иранских официальных лиц, а также добавил — они обратились напрямую, «потому что мы наносим им очень сильные удары», передает УНН со ссылкой на AP.
«У нас хорошие переговоры, так что посмотрим, что будет», — сказал Трамп журналистам в понедельник на борту самолета Air Force One. «Я думаю, есть большая вероятность, что что-то может произойти. И если это произойдет, хорошо. Если нет, мы вернемся к тому, что делали два дня назад».
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Трамп отверг предположение, что его терпение в отношении переговоров может иссякнуть.
«У меня много времени», — сказал он.
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