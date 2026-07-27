Президент США Дональд Трамп преуменьшил влияние помощи рф Ирану, заявив, что российская помощь не имела большого эффекта, но добавил, что спросит об этом у российского диктатора владимира путина, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Накануне своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия предоставляет Ирану спутниковые снимки американских баз в регионе Персидского залива.

Зеленский поручит разведке передать партнерам данные о помощи Ирану от рф

Отвечая на вопрос об этом в понедельник, Трамп преуменьшил влияние этой помощи, заявив, что российская помощь не имела большого эффекта.

"Они, возможно, и предоставляют, но если и предоставляют, то это не сработало", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, летевшего в Мичиган.

Трамп также сказал, что спросит об этом президента россии владимира путина. Зеленский должен встретиться с Трампом во вторник.

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News