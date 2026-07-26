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Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News

Киев • УНН

 • 6206 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон во вторник для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Визит также включает похороны сенатора Линдси Грэма.

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

По информации ABC News, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится во вторник в Белом доме. Эту информацию изданию подтвердил чиновник Белого дома.

Зеленский на следующей неделе будет в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы посетить похороны сенатора Линдси Грэма, сообщил украинский чиновник ABC News. Зеленский и республиканец из Южной Каролины были близки, а Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти две недели назад

- пишет издание.

По информации ABC News, новость о предстоящем визите появилась после того, как в субботу Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что поручил украинским разведывательным службам поделиться информацией о помощи России со стороны Ирана на фоне войны с США.

Напомним

Президент Зеленский заявил об активной спутниковой съемке РФ объектов США в странах Залива, данные которой передаются Ирану. Он поручил разведке передать эту информацию партнерам.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Южная Каролина
Белый дом
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран