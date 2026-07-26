Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

По информации ABC News, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится во вторник в Белом доме. Эту информацию изданию подтвердил чиновник Белого дома.

Зеленский на следующей неделе будет в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы посетить похороны сенатора Линдси Грэма, сообщил украинский чиновник ABC News. Зеленский и республиканец из Южной Каролины были близки, а Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти две недели назад - пишет издание.

По информации ABC News, новость о предстоящем визите появилась после того, как в субботу Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что поручил украинским разведывательным службам поделиться информацией о помощи России со стороны Ирана на фоне войны с США.

Напомним

Президент Зеленский заявил об активной спутниковой съемке РФ объектов США в странах Залива, данные которой передаются Ирану. Он поручил разведке передать эту информацию партнерам.