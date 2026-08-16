Стрельба в парке Кентукки: один человек погиб, четверо ранены, среди них двое детей
Киев • УНН
В парке Чарльза Янга в Лексингтоне произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения, включая детей 4 и 14 лет. Полиция не сообщает о подозреваемом, но угрозы для общественности нет.
В парке Кентукки произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По данным СМИ, правоохранители прибыли на место происшествия после сообщения о выстрелах и обнаружили пятерых пострадавших. Один человек умер в больнице, а у остальных четырех, по данным полиции, травмы не представляют угрозы для жизни.
Начальник полиции Лоуренс Уэзерс заявил, что среди пострадавших в парке Чарльза Янга в центре Лексингтона были двое детей в возрасте 4 и 14 лет.
Уэзерс отказался сообщить какую-либо информацию о подозреваемом, но заявил журналистам, что не считает, что существует какая-либо угроза для общественности.
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"Если вы знаете кого-либо, кто может быть склонен использовать оружие, пожалуйста, сообщите нам", — сказал Уэзерс. "Мы будем очень признательны за любую помощь в том, чтобы сообщить об этом до того, как что-либо произойдет".
Начальник полиции призвал всех, у кого есть информация о стрельбе в субботу вечером, позвонить в полицию.