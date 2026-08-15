Пять человек получили ранения во время стрельбы в Университете штата Вирджиния
Киев • УНН
Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.
Пять человек получили огнестрельные ранения во время стрельбы на территории Университета штата Вирджиния утром 15 августа, полиция расследует причастность нескольких подозреваемых. Об этом сообщили полиция округа Честерфилд и представители университета, передает AP, пишет УНН.
Детали
Стрельба произошла возле университетских общежитий. Полицейские получили сообщение об инциденте около 01:30 и обнаружили возле студенческих домов 5 человек с огнестрельными ранениями.
Всех пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, состояние одного из них, чьи травмы первоначально оценивались как опасные для жизни, впоследствии ухудшилось до критического. Ранения других 4 человек не представляют угрозы для жизни.
Полиция разыскивает нескольких подозреваемых
В университете заявили, что к стрельбе могут быть причастны несколько подозреваемых. После инцидента территорию кампуса заблокировали, студентов и сотрудников призвали оставаться в безопасных местах и избегать района стрельбы.
Значительное присутствие правоохранительных органов сохраняется на территории кампуса, поскольку расследование стрельбы, произошедшей сегодня утром, продолжается
Карантин на территории кампуса отменили около 09:00. В то же время правоохранители продолжили работу на месте происшествия.
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К расследованию привлекли полицию округа Честерфилд, кампусную полицию, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, а также офис шерифа округа Гановер. Полиция штата Вирджиния передала расследование местным правоохранительным органам.
Университет штата Вирджиния расположен в Эттрике, примерно в 39 км к югу от столицы штата Ричмонда. В нем учатся около 5700 студентов. Стрельба произошла накануне начала нового учебного года — занятия должны начаться 17 августа.
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