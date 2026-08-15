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Пять человек получили ранения во время стрельбы в Университете штата Вирджиния

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.

Пять человек получили ранения во время стрельбы в Университете штата Вирджиния

Пять человек получили огнестрельные ранения во время стрельбы на территории Университета штата Вирджиния утром 15 августа, полиция расследует причастность нескольких подозреваемых. Об этом сообщили полиция округа Честерфилд и представители университета, передает AP, пишет УНН.

Детали

Стрельба произошла возле университетских общежитий. Полицейские получили сообщение об инциденте около 01:30 и обнаружили возле студенческих домов 5 человек с огнестрельными ранениями.

Всех пострадавших доставили в больницы. По данным полиции, состояние одного из них, чьи травмы первоначально оценивались как опасные для жизни, впоследствии ухудшилось до критического. Ранения других 4 человек не представляют угрозы для жизни.

Полиция разыскивает нескольких подозреваемых

В университете заявили, что к стрельбе могут быть причастны несколько подозреваемых. После инцидента территорию кампуса заблокировали, студентов и сотрудников призвали оставаться в безопасных местах и избегать района стрельбы.

Значительное присутствие правоохранительных органов сохраняется на территории кампуса, поскольку расследование стрельбы, произошедшей сегодня утром, продолжается

- заявили в университете после отмены блокировки.

Карантин на территории кампуса отменили около 09:00. В то же время правоохранители продолжили работу на месте происшествия.

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К расследованию привлекли полицию округа Честерфилд, кампусную полицию, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, а также офис шерифа округа Гановер. Полиция штата Вирджиния передала расследование местным правоохранительным органам.

Университет штата Вирджиния расположен в Эттрике, примерно в 39 км к югу от столицы штата Ричмонда. В нем учатся около 5700 студентов. Стрельба произошла накануне начала нового учебного года — занятия должны начаться 17 августа.

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Степан Гафтко

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