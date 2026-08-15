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П’ятеро людей отримали поранення під час стрілянини в університеті штату Вірджинія

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Вранці 15 серпня біля гуртожитків Університету штату Вірджинія сталася стрілянина, внаслідок якої п'ятеро людей отримали поранення. Поліція розшукує кількох підозрюваних, стан одного постраждалого критичний.

П’ятеро людей отримали поранення під час стрілянини в університеті штату Вірджинія

П’ятеро людей отримали вогнепальні поранення під час стрілянини на території Університету штату Вірджинія вранці 15 серпня, поліція розслідує причетність кількох підозрюваних. Про це повідомили поліція округу Честерфілд та представники університету, передає AP, пише УНН.

Деталі

Стрілянина сталася поблизу університетських гуртожитків. Поліцейські отримали повідомлення про інцидент близько 01:30 та виявили біля студентських будинків 5 людей із вогнепальними пораненнями.

Усіх постраждалих доправили до лікарень. За даними поліції, стан одного з них, чиї травми спочатку оцінювалися як небезпечні для життя, згодом погіршився до критичного. Поранення інших 4 людей не становлять загрози життю.

Поліція розшукує кількох підозрюваних

В університеті заявили, що до стрілянини можуть бути причетні кілька підозрюваних. Після інциденту територію кампусу заблокували, студентів і працівників закликали залишатися в безпечних місцях та уникати району стрілянини.

Значна присутність правоохоронних органів залишається на території кампусу, оскільки розслідування стрілянини, що сталася сьогодні вранці, триває

- заявили в університеті після скасування блокування.

Карантин на території кампусу скасували близько 09:00. Водночас правоохоронці продовжили роботу на місці події.

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До розслідування залучили поліцію округу Честерфілд, кампусну поліцію, Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин, а також офіс шерифа округу Гановер. Поліція штату Вірджинія передала розслідування місцевим правоохоронцям.

Університет штату Вірджинія розташований в Еттріку, приблизно за 39 км на південь від столиці штату Річмонда. У ньому навчаються близько 5700 студентів. Стрілянина сталася напередодні початку нового навчального року - заняття мають розпочатися 17 серпня.

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Степан Гафтко

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