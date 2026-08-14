В Киеве мужчина из-за конфликта расстрелял BMW и получил подозрение
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева 46-летний мужчина несколько раз выстрелил в BMW, повредив багажник и заднее стекло. Полиция разыскала стрелка и изъяла пневматический револьвер.
В Киеве мужчина во время конфликта несколько раз выстрелил в автомобиль BMW. В результате стрельбы были повреждены багажник и заднее стекло машины. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает УНН.
Детали
По данным полиции, событие произошло несколько дней назад в Шевченковском районе столицы. Правоохранители выяснили, что 46-летний киевлянин шел по улице, когда увидел автомобиль BMW, выезжавший с придомовой территории. Водитель автомобиля остановился, чтобы закрыть ворота. Таким образом, он временно преградил свободный проход пешеходу.
"Эта ситуация не понравилась мужчине, из-за чего между ними возник спор, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил из оружия в сторону транспортного средства, повредив багажник и заднее стекло автомобиля, после чего скрылся", – говорится в сообщении.
Правоохранители разыскали стрелка и изъяли у него оружие — пневматический револьвер под патрон "Флобера". Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве.
Напомним
В Киеве спецназ КОРД нейтрализовал 58-летнего мужчину, который расстрелял людей и захватил заложников. Злоумышленник использовал автоматическое оружие.