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Стрілянина в парку Кентуккі: одна людина загинула, четверо поранені, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

У парку Чарльза Янга в Лексінгтоні сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина, четверо поранені, включаючи дітей 4 та 14 років. Поліція не повідомляє про підозрюваного, але загрози для громадськості немає.

Стрілянина в парку Кентуккі: одна людина загинула, четверо поранені, серед них двоє дітей

У парку Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і четверо отримали поранення, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

За даними ЗМІ, правоохоронці прибули на місце події за повідомленням про постріли та виявили п'ятьох постраждалих. Одна людина померла в лікарні, а в решти чотирьох, за даними поліції, травми не загрожують життю.

Начальник поліції Лоуренс Уезерс заявив, що серед постраждалих у парку Чарльза Янга у центрі Лексінгтона були двоє дітей віком 4 та 14 років.

Уезерс відмовився повідомити будь-яку інформацію про підозрюваного, але заявив журналістам, що не вважає, що існує якась загроза для громадськості.

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"Якщо ви знаєте будь-кого, хто може бути схильний використовувати зброю, будь ласка, повідомте нам", - сказав Уезерс. "Ми будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу в тому, щоб повідомити про це до того, як щось станеться".

Начальник поліції закликав усіх, хто має інформацію про стрілянину в суботу ввечері, зателефонувати до поліції.

Антоніна Туманова

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