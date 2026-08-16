Кушнер встретился с лидером ХАМАС по вопросу дорожной карты Газы, следующая встреча — с Нетаньяху

Американский переговорщик и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провёл в воскресенье редкую встречу с главой ХАМАС в рамках новой дипломатической попытки добиться прогресса в застопорившемся перемирии в Газе. В понедельник Кушнер встретится с премьер-министром Израиля, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что переговоры направлены на спасение поддерживаемого США нового плана из 15 пунктов по разоружению ХАМАС в Газе и выводу израильских войск с палестинской территории, разрушенной войной.

На кону — жизнь около 2 миллионов людей в Газе и восстановление перенаселённого анклава, который сейчас в значительной степени контролируется израильскими силами, спустя более 10 месяцев после прекращения огня. Встреча Кушнера, его коллеги-посланника Стива Виткоффа и лидеров ХАМАС в Египте в прошлом году помогла заключить перемирие, прогресс в реализации которого до сих пор застопорился из-за ключевого вопроса разоружения ХАМАС.

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Редкая встреча в Египте с лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей была подтверждена региональным чиновником и представителем ХАМАС, которые оба говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться с журналистами. Кушнер был одним из трёх посланников, встречавшихся с аль-Хайей; на встрече также присутствовали представители стран-посредников: Египта, Катара и Турции.

Добавим

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план из 15 пунктов, продемонстрировав редкий публичный протест против администрации Трампа, ближайшего союзника Израиля.

Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе и выдвинул собственные условия

Теперь, по словам источника, знакомого с планами, и дипломатического источника, Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и директор созданного США Совета мира, занимающегося прекращением огня, Николай Младенов должны встретиться с Нетаньяху в понедельник. Оба говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить встречу за закрытыми дверями.