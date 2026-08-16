Удар РФ по Сумской области 16 августа — двое погибших, есть раненые
Киев • УНН
Ночью 16 августа российские войска атаковали Сумскую область, в результате чего погибли двое мужчин. Ранения получили женщины 50 и 71 года.
В результате российских ударов по Сумской области в ночь на 16 августа погибли два человека, есть раненые. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
По данным начальника ОВА Олега Григорова, вражеский дрон прицельно ударил по гражданскому автомобилю в Сумах. Погиб 59-летний мужчина, его супругу доставили в больницу с ранениями.
В Сумской общине в результате попадания вражеского дрона в автомобиль погиб 59-летний мужчина, ранения и травмы получила 50-летняя женщина. В Великописаревской общине в результате удара вражеского дрона погиб 51-летний мужчина. В Середино-Будской общине в результате удара вражеского БПЛА ранения получила 71-летняя женщина
Также российские оккупанты применили минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.
Напомним
Количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву в ночь на 16 августа увеличилось до 3 человек.