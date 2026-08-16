Удар рф по Сумщині 16 серпня - двоє загиблих, є поранені
Київ • УНН
Вночі 16 серпня російські війська атакували Сумщину, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Поранення отримали жінки 50 та 71 років.
Внаслідок російських ударів по Сумщині в ніч на 16 серпня загинуло двоє людей, є поранені. Про це повідомили в ДСНС України і Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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За даними начальника ОВА Олега Григорова, ворожий дрон прицільно вдарив по цивільній автівці у Сумах. Загинув 59-річний чоловік, його дружину доставили в лікарню з пораненнями.
У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 59-річний чоловік, поранення та травми отримала 50-річна жінка. У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 51-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БПЛА поранення отримала 71-річна жінка
Також російські окупанти застосували міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у ніч на 16 серпня збільшилась до 3 людей.