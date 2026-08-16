Удар рф по Сумщині 16 серпня - двоє загиблих, є поранені

$44.7051.55
ukenru
Ексклюзив
10:08 • 168 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
08:57 • 6476 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
08:13 • 10496 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
06:26 • 15515 перегляди
ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
04:31 • 15203 перегляди
Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІVideo
16 серпня, 02:02 • 28009 перегляди
Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені
16 серпня, 00:21 • 30241 перегляди
Київ атакований балістичними ракетами, в Оболонському районі займання нежитлового приміщення
15 серпня, 23:46 • 22562 перегляди
Ворог вночі атакував Кривий Ріг: горять два промислові підприємства
15 серпня, 16:37 • 41386 перегляди
Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 77480 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4м/с
34%
746мм
Популярнi новини
Українські військові назвали найкращій дрон для збиття реактивних "шахедів"16 серпня, 00:58 • 14357 перегляди
Удар по Києву: одна людина постраждала, падіння уламків та пожежі в двох районах16 серпня, 01:30 • 11958 перегляди
московська область рф під ударом: атаковано склад Wildberries - ЗМІVideo16 серпня, 02:33 • 8544 перегляди
Країни Перської затоки незадоволені хаотичною політикою Трампа щодо Ірану - WP16 серпня, 03:34 • 7442 перегляди
росія посилює стеження за поїздками громадян на всіх видах транспорту04:15 • 5798 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 77489 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 61252 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 55593 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 59131 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 61981 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Іван Федоров
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Кривий Ріг
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 40285 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 77309 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 73014 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 89964 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 83577 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-59
Шахед-136

Удар рф по Сумщині 16 серпня - двоє загиблих, є поранені

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Вночі 16 серпня російські війська атакували Сумщину, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Поранення отримали жінки 50 та 71 років.

Удар рф по Сумщині 16 серпня - двоє загиблих, є поранені
Фото: t.me/hryhorov_oleg

Внаслідок російських ударів по Сумщині в ніч на 16 серпня загинуло двоє людей, є поранені. Про це повідомили в ДСНС України і Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

За даними начальника ОВА Олега Григорова, ворожий дрон прицільно вдарив по цивільній автівці у Сумах. Загинув 59-річний чоловік, його дружину доставили в лікарню з пораненнями.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 59-річний чоловік, поранення та травми отримала 50-річна жінка. У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 51-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БПЛА поранення отримала 71-річна жінка

- повідомили в обласній адміністрації.

Також російські окупанти застосували міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Нагадаємо

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у ніч на 16 серпня збільшилась до 3 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал