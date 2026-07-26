Трамп приказал приостановить удары США по Ирану для дипломатических переговоров

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану, прервав почти 2-недельную серию ежедневных атак. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По данным издания, это решение было принято после 13 дней подряд, в течение которых Трамп согласовывал предложенные военными планы ударов. На данный момент неизвестно, является ли эта пауза разовой или Вашингтон намерен продолжать воздерживаться от новых атак.

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Собеседники Axios отмечают, что решение президента свидетельствует о его готовности дать больше времени дипломатическим усилиям, а также об оценке, что нынешний уровень военных ударов достиг предела своей эффективности. В то же время американские военные продолжают готовить планы на случай возобновления масштабных боевых операций, однако соответствующего приказа от президента не получали.

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Как сообщает Axios, в пятницу Трамп получил очередной план ударов, но не одобрил его. Вместо этого он приказал военным воздержаться от новых атак.

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Вскоре после этого президент США заявил журналистам, что Соединенные Штаты имеют возможность возобновить или даже усилить удары по Ирану.

Мы сейчас разговариваем с иранцами. Я думаю, что с каждым днем они становятся все серьезнее. Мы полностью готовы к действию, но мы разговариваем с ними – сказал Трамп.

Позже во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома он добавил, что в настоящее время не считает Иран готовым к заключению сделки, однако готов выслушать предложения Тегерана.

По информации Axios, решение Трампа совпало с прибытием в Тегеран оманской делегации для переговоров о новом соглашении по восстановлению судоходства через Ормузский пролив. Два региональных источника сообщили изданию, что стороны достигли прогресса, а соглашение между Оманом и Ираном может быть заключено уже в ближайшие выходные. После этого Трамп должен решить, соглашаться ли с предложенными договоренностями.

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