Хегсет призвал Британию провести саммит по Ормузскому проливу на следующей неделе

Министр обороны США Пит Хегсет призвал своего британского коллегу организовать на следующей неделе международный саммит по безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне растущего давления на администрацию президента Дональда Трампа из-за блокировки стратегического водного пути. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

По данным собеседников агентства, Хегсет обсудил этот вопрос по телефону с министром обороны Великобритании Весом Стритингом. Окончательное решение о проведении встречи пока не принято.

Как отмечает Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы Великобритания выступила хозяином саммита, а сам Хегсет готов принять в нем участие. Ранее о возможности такой встречи сообщало издание Axios.

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Администрация Трампа в последние недели неоднократно призывала союзников помочь восстановить судоходство через Ормузский пролив, который остается фактически заблокированным из-за эскалации конфликта с Ираном. В то же время ряд стран не спешит присоединяться к таким действиям, опасаясь втягивания в войну.

По информации Bloomberg, Великобритания и другие европейские государства ранее заявляли, что готовы начать операции по разминированию в Ормузском проливе только после достижения устойчивого прекращения огня.

Государственный секретарь США Марко Рубио также призвал международное сообщество оказывать давление на Тегеран.

Я думаю, что мир должен объединиться в этом вопросе. Каждая страна мира должна позвонить Ирану и сказать: вы не можете этого делать, иначе мы также будем преследовать вас