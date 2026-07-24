Великобритания заявила о готовности защищаться после угроз Ирана нанести удар по авиабазе в Англии
Киев • УНН
Великобритания заявила о готовности вооруженных сил защитить страну после угроз Ирана атаковать авиабазу Фэрфорд. Тегеран считает базу законной целью из-за использования её США для ударов по Ирану.
Великобритания заявила, что ее вооруженные силы готовы защитить страну от любого нападения после угроз Ирана атаковать авиабазу Фэрфорд, откуда, по утверждению Тегерана, взлетают американские бомбардировщики для ударов по иранской территории. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Наши Вооруженные силы готовы защитить Соединенное Королевство от любых нападений, будь то на нашей земле или из-за рубежа. Великобритания готова защищаться круглосуточно
Иран заявил, что любая военная база, используемая для атак на его территорию, будет считаться "законной целью". Такие угрозы касались авиабазы Фэрфорд на юго-западе Англии.
Иран обвиняет США в использовании британской базы
По информации полуофициального агентства Tasnim, Корпус стражей исламской революции утверждает, что США возобновили использование стратегических бомбардировщиков B-1 для ударов по целям в Иране. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить эту информацию. В то же время Axios сообщал, что американские военные применили B-1 во время ударов по целям КСИР.
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Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир используется как передовая оперативная база для американских стратегических бомбардировщиков. С начала марта там были размещены самолеты B-1 Lancer, а впоследствии и B-52 Stratofortress, которые выполняли боевые задачи.
База расположена примерно в 4,5 тыс. км от Тегерана. Как отмечает CNN, сейчас непонятно, имеет ли Иран возможность нанести высокоточный удар на таком расстоянии. В то же время в марте Тегеран уже запускал ракеты в направлении совместной базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, однако ни одна из них не достигла цели.
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