Трамп заявил, что "близок" к решению о "массированной атаке" на Иран

В четверг президент США Дональд Трамп заявил Axios, что он серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций в Иране, включая удары, которые будут масштабнее тех, что были осуществлены во время операции «Эпическая ярость», передает УНН.

Детали

В коротком интервью Трамп признал, что такое решение будет иметь последствия, и подчеркнул, что еще не принял решение.

Трамп не назвал сроков для своего решения. Двое других американских чиновников подтвердили, что никакого звонка не было сделано и никаких новых приказов военным не было отдано.

Текущая эскалация уже привела к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Возвращение к тотальной войне очень непопулярно в США.

«Я рассматриваю возможность массированной атаки. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому», — сказал президент.

Трамп сказал, что Израиль «присоединится через две минуты, если я их об этом попрошу», но добавил, что «нам никто не нужен», чтобы начать новую операцию против Ирана.

Он также заявил, что присоединение Израиля к ударам будет иметь «последствия», намекая на иранские ответные меры против Израиля.

Трамп заявил, что иранцы «хотят вести переговоры», но пока не готовы заключить сделку.

«Они еще не получили достаточно боли», — сказал он.

Два региональных источника, осведомленных о посреднических усилиях, сообщили, что иранское руководство не приняло последнее предложенное предложение.

«Мы пытаемся, но иранцы не помогают», — сказал один из них.

Добавим

США наращивают свои атаки в течение последних 12 дней, пытаясь остановить иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Пока что Иран не проявил никакой готовности изменить курс — он также усилил атаки в регионе.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене начали атаковать саудовские корабли в Красном море, обостряя напряженность на другом критически важном маршруте доставки нефти и еще больше дестабилизируя мировой энергетический рынок.

Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что если хуситы снова будут стрелять по кораблям в Красном море, «США привлекут Иран к ответственности».

По его словам, хуситы являются иранскими марионетками, и поэтому «Ирану и, конечно, самим хуситам будет применено серьезное военное наказание».