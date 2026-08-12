Решение военного руководства — в Воздушных силах подтвердили «ограничение данных» о количестве выпущенных вражеских ракет
Киев • УНН
Военное руководство решило ограничить данные о баллистических ракетах в утренних сводках во время массированных атак. Онлайн-информирование о воздушных целях продолжается круглосуточно.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что военное руководство приняло решение ввести определённые изменения в утренних сводках относительно вражеской «баллистики», однако в режиме онлайн в социальных сетях круглосуточно оперативно предоставляется информация о воздушных целях, передаёт УНН.
Детали
Игнат подчеркнул, что Воздушные силы не прекратили информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевой работы.
По его словам, в режиме онлайн в Telegram, Viber и WhatsApp круглосуточно оперативно предоставляется информация о воздушных целях! Также сохраняется формат утренних сообщений по результатам боевой работы за ночь.
Впрочем, военное руководство приняло решение ввести определённые изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской «баллистики» (во время массированных атак) — количества запущенных/сбитых/подавленных или тех, которые не достигли целей. Подчеркну — в режиме онлайн всё будет освещаться без изменений. Также управление коммуникаций Командования Воздушных сил и впредь будет предоставлять СМИ обобщённую информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения врага
Добавим
Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что «скажем, в июле 2026 года враг применил более 450 ракет различных типов, почти 200 из них — тех, которые атакуют по баллистической траектории».
Украина прекратила сообщать количество выпущенных россией ракет во время атак - Bloomberg11.08.26, 17:05 • 6088 просмотров