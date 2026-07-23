Генсек ООН предупреждает, что ситуация на Ближнем Востоке "выходит из-под контроля"
Киев • УНН
Генсек ООН предупредил об обострении на Ближнем Востоке и призвал к прекращению боевых действий. Он подчеркнул необходимость восстановления свободы судоходства через дипломатию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке "выходит из-под контроля" и добавил, что "настало время отступить", передает УНН.
Детали
В обращении к мировым лидерам Гутерриш написал на X, что "боевые действия должны прекратиться везде".
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"Свобода судоходства должна быть восстановлена. Дипломатия — единственный путь вперед", - резюмировал Гуттериш.
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