Иран отклонил предложенную США сделку о прекращении огня – NYT
Киев • УНН
Иран отказался от предложенной США сделки о временном перемирии, которую в Тегеран привёз премьер-министр Ирака. Тегеран настаивает на урегулировании вопроса контроля над Ормузским проливом перед любым прекращением огня.
Иран отклонил предложенную США сделку о прекращении огня, которую в Тегеран привез премьер-министр Ирака. Иранская сторона заявила, что не готова соглашаться на временное перемирие, пока не будет урегулирован вопрос контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщает The New York Times, передает CNN, пишет УНН.
Детали
По данным издания, которое ссылается на неназванных иранских и иракских чиновников, полное содержание американского предложения не раскрывается.
Как сообщает The New York Times, иранские чиновники подчеркнули, что Тегеран не заинтересован во временном прекращении огня, если оно не решает вопрос контроля над Ормузским проливом.
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Отказ Ирана прозвучал на фоне почти двух недель взаимных ударов между США и Ираном. По данным CNN, Иран продолжает атаковать суда в Ормузском проливе и американские объекты на Ближнем Востоке, тогда как США наносят удары по военным базам и инфраструктуре на территории Ирана.
США и Иран обменялись резкими заявлениями
Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди прибыл в Тегеран после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе.
Накануне визита министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иракский премьер может передать позицию президента США, однако Тегеран не заинтересован в дальнейшем посредничестве Вашингтона.
Главным препятствием является иррациональный, чрезмерный и гегемонистский подход США
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Иран "не готов" к заключению сделки, а руководство страны "имеет определенные злые намерения".
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