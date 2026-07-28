Трамп призвал Иран заключить сделку, чтобы ему не пришлось причинять вред людям
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить мосты и электростанции Ирана менее чем за час. Он заявил, что Иран знает, что он завершит начатое, если не заключит сделку.
Президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался от угроз разрушить мосты, электростанции и другую инфраструктуру, но в интервью телеканалу Fox News он заявил, что Иран знает, что он "доведет начатое до конца", если его лидеры не заключат соглашения о прекращении войны, передает УНН со ссылкой на AP.
Президент США говорит, что тогда миллионы людей столкнутся с трудностями выживания.
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Трамп заявил, что ему потребуется меньше часа, чтобы "разрушить" большинство иранских мостов, и сказал, что он может взорвать их электростанции "в течение одного дня", а затем нацелиться на опреснительные установки.
"Знаете, если я смогу этого избежать, я бы хотел это сделать", - сказал он.
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