Трамп призвал Иран заключить сделку, чтобы ему не пришлось причинять вред людям

Президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался от угроз разрушить мосты, электростанции и другую инфраструктуру, но в интервью телеканалу Fox News он заявил, что Иран знает, что он "доведет начатое до конца", если его лидеры не заключат соглашения о прекращении войны, передает УНН со ссылкой на AP.

Президент США говорит, что тогда миллионы людей столкнутся с трудностями выживания.

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Трамп заявил, что ему потребуется меньше часа, чтобы "разрушить" большинство иранских мостов, и сказал, что он может взорвать их электростанции "в течение одного дня", а затем нацелиться на опреснительные установки.

"Знаете, если я смогу этого избежать, я бы хотел это сделать", - сказал он.

Трамп заявил, что США и Иран ведут "хорошие переговоры", но не исключил возможности нанесения ударов