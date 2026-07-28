Сенаторы США внесли изменения в законопроект о санкциях против россии, расширив его действие на Иран

Сенаторы США включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный законопроект против россии. Документ сохраняет широкие санкции против россии в связи с её войной в Украине, добавляя при этом положения о продлении действия закона о санкциях против Ирана. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X, передает УНН.

Сенаторы США внесли изменения в двухпартийный законопроект о санкциях против россии, расширив его действие на Иран и переименовав его в "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана 2026 года". Пересмотренный законопроект сохраняет широкие санкции против россии в связи с её войной в Украине, добавляя при этом положения о продлении действия закона о санкциях против Ирана 1996 года - написал Рауфоглу.

Также документ оставляет основную структуру санкций против россии, включая вторичные пошлины и финансовые ограничения, практически без изменений.

Напомним

В Сенате США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против россии, который предусматривает пошлины до 100% вместо 500%. Документ поддержали около 60 сенаторов, он позволяет президенту Трампу временно приостанавливать санкции.