Мощный экспорт помог Geely увеличить квартальную прибыль на треть

Geely Automobile Holdings Ltd. сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне того, как высокий экспорт помог автопроизводителю справиться со слабым спросом в Китае, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания также объявила об обновлении состава руководства, включая отставку Ли Шуфу с должности председателя. Ли был назначен почётным председателем пожизненно, что позволит ему уделять больше времени другим своим бизнесам и помогать с планированием преемственности, сообщила компания в понедельник. Он продолжит занимать должность председателя материнской Zhejiang Geely Holding Group, что свидетельствует о том, что он сохранит надзор за своей обширной автомобильной империей, пишет издание.

Это объявление последовало за отчётом о прибыли, который показал, что чистая прибыль выросла на 36% — до 4,9 миллиарда юаней (727 миллионов долларов) за три месяца, завершившиеся 30 июня, что соответствует ожиданиям аналитиков. Прибыль за полугодие снизилась на 1,8% — до 9,09 миллиарда юаней, хотя и превысила прогнозы.

Акции Geely Auto закрылись с ростом на 4,8% в Гонконге.

На фоне замедления темпов роста на внутреннем рынке Geely стремится расширить своё присутствие за рубежом. Автопроизводитель заявил, что повысил целевой показатель экспорта на 2026 год на 23% — до 920 000 единиц.

Это основано на сильном начале года: согласно предварительному заявлению компании, экспорт Geely в первом полугодии вырос более чем вдвое — до 474 228 автомобилей. Продажи автомобилей в Китае за первые шесть месяцев снизились на 20%, а Ассоциация легковых автомобилей прогнозирует сокращение на 14% за весь 2026 год.

Недолговременное преимущество над BYD Co. в начале года уменьшилось на фоне того, как крупнейший в мире производитель электромобилей воспользовался спросом, обусловленным ростом цен на нефть из-за войны между США и Ираном. За первые шесть месяцев этого года объём зарубежных продаж превысил 812 700 автомобилей, что почти вдвое больше объёма экспорта Geely.

Хотя Geely Auto также продаёт полностью электрические автомобили и гибриды, она медленнее, чем BYD, создаёт дистрибьюторскую сеть за рубежом и лишь сейчас догоняет конкурента, отмечает издание.

Тем не менее более премиальные предложения Geely через её суббренд Zeekr также начинают приносить результаты. Роскошный внедорожник 9X стал бестселлером в Китае при цене свыше 500 000 юаней и повысил среднюю цену продажи Geely за автомобиль на 15 000 юаней — до 112 000 юаней.

В июле компания достигла соглашения о совместном использовании мощностей и производстве автомобилей на недозагруженном заводе Ford Motor Co. в Валенсии, Испания, и должна начать местное производство своего компактного кроссовера EX5 и субкомпактного хетчбэка EX2, известного в Китае как модель Xingyuan, через совместное предприятие с Renault SA в Бразилии.

Ford и Geely будут совместно производить автомобили с низким уровнем выбросов в Испании