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Потужний експорт допоміг Geely наростити прибуток за квартал на третину

Київ • УНН

 • 2622 перегляди

Прибуток Geely Automobile у другому кварталі зріс на 36% до 4,9 млрд юанів, що відповідає очікуванням. Компанія оголосила про відставку Лі Шуфу з посади голови, призначивши його почесним головою довічно.

Потужний експорт допоміг Geely наростити прибуток за квартал на третину

Geely Automobile Holdings Ltd. повідомила про зростання прибутку у другому кварталі, на тлі того, як потужний експорт допоміг автовиробнику впоратися зі слабким попитом у Китаї, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія також оголосила про оновлення свого керівного складу, включаючи відставку Лі Шуфу з посади очільника. Лі був призначений почесним головою довічно, що дозволить йому приділяти більше часу іншим своїм бізнесам та допомагати з плануванням наступництва, повідомила компанія в понеділок. Він продовжить обіймати посаду голови материнської Zhejiang Geely Holding Group, що свідчить про те, що він збереже нагляд за своєю розлогою автомобільною імперією, пише видання.

Це оголошення відбулося після звіту про прибутки, який показав, що чистий прибуток зріс на 36% до 4,9 мільярда юанів (727 мільйонів доларів) за три місяці, що закінчилися 30 червня, що відповідає очікуванням аналітиків. Прибуток за півріччя впав на 1,8% до 9,09 мільярда юанів, хоча й перевищив оцінки.

Акції Geely Auto закрилися із зростанням на 4,8% у Гонконзі.

Зі сповільненням темпів зростання на внутрішньому ринку, Geely прагне розширити свою присутність за кордоном. Автовиробник заявив, що підвищив свою експортну ціль на 2026 рік на 23% до 920 000 одиниць.

Це ґрунтується на сильному початку року, коли експорт Geely зріс більш ніж удвічі за перше півріччя до 474 228 автомобілів, згідно з попередньою заявою компанії. Продажі автомобілів у Китаї за перші шість місяців впали на 20%, а Асоціація легкових автомобілів прогнозує скорочення на 14% за весь 2026 рік.

Недовготривала перевага над BYD Co. на початку року зменшилась, на тлі того, як найбільший у світі виробник електромобілів скористався попитом, зумовленим вищими цінами на нафту через війну між США та Іраном. За перші шість місяців цього року обсяг закордонних продажів сягнув понад 812 700 автомобілів, що майже вдвічі перевищує обсяг експорту Geely.

Хоча Geely Auto також продає повністю електричні автомобілі та гібриди, вона повільніше, ніж BYD, створює мережу дистрибуції за кордоном і лише зараз наздоганяє, зазначає видання.

Тим не менш, більш преміальні пропозиції Geely через свій суббренд Zeekr також окупаються. Розкішний позашляховик 9X став бестселером у Китаї за ціною понад 500 000 юанів і підняв середню ціну продажу Geely за автомобіль на 15 000 юанів до 112 000 юанів.

У липні компанія досягла угоди про спільне використання потужностей та виробництво автомобілів на недозавантаженому заводі Ford Motor Co. у Валенсії в Іспанії, і має розпочати місцеве виробництво свого компактного кросовера EX5 та субкомпактного хетчбека EX2, відомого в Китаї як модель Xingyuan, через спільне підприємство з Renault SA в Бразилії.

Ford та Geely спільно вироблятимуть авто з низьким рівнем викидів в Іспанії23.07.26, 22:54 • 4584 перегляди

Юлія Шрамко

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