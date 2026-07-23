Ford и Geely будут совместно производить автомобили с низким уровнем выбросов в Испании
Киев • УНН
Ford и Geely объявили о совместном производстве автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов на заводе Ford в Валенсии. Партнерство предусматривает выпуск пяти моделей, включая гибридный Kuga и электрические внедорожники.
В четверг Ford и китайская автомобильная компания Geely Auto объявили о планах совместного производства автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов на заводе Ford в Валенсии, Испания, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Партнерство призвано возродить предложение Ford на европейском автомобильном рынке, поскольку этот традиционный автопроизводитель стремится конкурировать с быстрорастущими китайскими компаниями, которые стремительно доминируют на мировом рынке автомобилей.
Это происходит на фоне проблем американского рынка электромобилей и усиления глобальной геополитической напряженности, вызванной тарифной политикой США. В США эта политика практически полностью исключает китайские фирмы с рынка, хотя американские автопроизводители по-прежнему сотрудничают с китайскими компаниями в производстве, а китайские автомобили в целом укрепляют свои позиции в Северной Америке.
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Совместное предприятие, которое ожидает одобрения регулирующих органов, будет принадлежать на две трети Ford и одну треть Geely, которой также принадлежат такие бренды, как Volvo, Polestar и другие.
Обе компании заявили, что сосредоточатся на пяти моделях автомобилей.
В рамках партнерства Ford планирует продолжить производство гибридного автомобиля Ford Kuga с подключаемым модулем, а также нового внедорожника Bronco, выпуск которого начнется в 2028 году. Geely планирует производить на этом заводе два электрических внедорожника, выпуск первого из которых также запланирован на 2028 год.
Автопроизводители заявили, что также совместно разработают новую модель кроссовера с многоэнергетическим двигателем, которая появится в 2028 году.
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