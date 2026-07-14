Электрокар Ford Super Mustang Mach-E стал самым быстрым в Гудвуде
Киев • УНН
На фестивале скорости в Гудвуде определили 10 самых быстрых автомобилей. Первое место занял электромобиль Ford Super Mustang Mach-E с результатом 41,98 секунды.
10 самых быстрых автомобилей определили на Фестивале скорости в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed) в этом году, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.
Детали
В этом году в подъёме на холм на фестивале приняли участие разные машины, от классических гоночных автомобилей до современных гиперкаров, и 10 самых быстрых автомобилей были совсем не обычными. Эти машины предназначены для соревнований.
Замыкает десятку лучших Toyota-Judd Formula Supra под управлением Райана Тюрка. Он показал время 49,02 секунды. Dodge Viper GTS-R был немного быстрее, за ним следует Nissan 300ZX Turbo. Тревис Пастрана занял место в середине пелотона за рулём своего Subaru Brataroo 9500 Turbo.
Два самых быстрых автомобиля в этом году были электромобилями, причём первое место занял сильно модифицированный Ford Super Mustang Mach-E. Он оказался примерно на полсекунды быстрее второго автомобиля, Formula E четвёртого поколения.
Mustang оказался на 4,33 секунды быстрее самого быстрого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, превзойдя Ford SuperVan 4.2, который проехал трассу несколько лет назад. Но он всё ещё отставал от самого быстрого автомобиля, когда-либо проезжавшего в соревнованиях. Эта честь досталась полностью электрическому McMurty Spéirling, который преодолел подъём за 39,08 секунды.
10 самых быстрых автомобилей на подъёме на холм в рамках фестиваля скорости в Гудвуде этого года выглядит так:
- Ford Super Mustang Mach-E - 41,98 секунды.
- Formula 4 Gen4 - 42,46 секунды.
- Shadow-Chevrolet - 46,31 секунды.
- Volkswagen Polo WRX - 46,32 секунды.
- BMW M3 Touring 24H - 46,34 секунды.
- 1978 Subaru 'Brataroo' 9500 Turbo - 46,77 секунды.
- Porsche 911 Cup Type 992.2 - 47,25 секунды.
- Nissan 300 ZX Turbo - 48,48 секунды.
- Dodge Viper GTS-R - 48,69 секунды.
- Toyota-Judd Formula Supra - 49,02 секунды.
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Справочно
Фестиваль скорости в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed) является одним из самых престижных и масштабных в мире ежегодных автоспортивных фестивалей, где проводят соревнования по подъёму на холм с участием исторических гоночных автомобилей. Проводится в поместье Гудвуд Хаус в Западном Сассексе в Великобритании.