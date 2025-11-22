В США составили рейтинг удовлетворенности продажами люксовых брендов авто: какие в топе
Киев • УНН
Porsche в третий раз подряд возглавил рейтинг удовлетворенности продажами JD Power в США, за ним следуют Land Rover и Infiniti. Land Rover поднялся на второе место благодаря обновленной линейке, тогда как Infiniti, несмотря на сокращение модельного ряда, сохранил высокие позиции.
Porsche третий год подряд занимает первое место в Индексе удовлетворенности продажами JD Power в США. В тройку также вошли Land Rover и Infiniti, продемонстрировавшие лучшие оценки клиентов за последний год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Autoblog.
Детали
Согласно JD Power, Porsche в очередной раз возглавил рейтинг удовлетворенности продажами, получив еще больше положительных отзывов, чем в предыдущие годы. Несмотря на сложности на рынке Китая, результаты бренда в США остаются стабильно сильными, а первая половина года стала рекордной.
Этот результат стал третьим подряд для Porsche, а каждый бренд в топ-3 улучшил свои показатели по сравнению с прошлыми годами.
На второе место поднялся Land Rover, который в прошлом году был пятым. Аналитики связывают рост с обновленной линейкой моделей и дилерскими центрами, переключившимися исключительно на продукцию бренда.
Третью позицию в этом году занял Infiniti. Хотя бренд имел более высокий балл, чем в 2024 году, он опустился со второго места на третье. Несмотря на сокращение модельного ряда, Infiniti снова опередил BMW, Lexus и Genesis.
Среди причин 0 высокая оценка клиентами моделей QX80 и QX60. Производитель также планирует перезапустить спортивный седан Q50 в 2027 году после изменения планов по электроседану.
Напомним
Porsche AG зафиксировала квартальный убыток в истории как публичная компания, составивший 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала достиг 3,1 миллиарда евро. Причиной стали отложения программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США.