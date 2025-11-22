У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі
Київ • УНН
Porsche втретє поспіль очолив рейтинг задоволеності продажами JD Power у США, за ним йдуть Land Rover та Infiniti. Land Rover піднявся на друге місце завдяки оновленій лінійці, тоді як Infiniti, попри скорочення модельного ряду, зберіг високі позиції.
Porsche третій рік поспіль займає перше місце в Індексі задоволеності продажами JD Power у США. У трійку також увійшли Land Rover та Infiniti, які продемонстрували найкращі оцінки клієнтів за останній рік. Про це пише УНН з посиланням на Аutoblog.
Деталі
Згідно з JD Power, Porsche вкотре очолив рейтинг задоволеності продажами, отримавши ще більше позитивних відгуків, ніж у попередні роки. Попри складнощі на ринку Китаю, результати бренду в США залишаються стабільно сильними, а перша половина року стала рекордною.
Цей результат став третім поспіль для Porsche, а кожен бренд у топ-3 поліпшив свої показники порівняно з минулими роками.
На друге місце піднявся Land Rover, який минулого року був п’ятим. Аналітики пов’язують зростання з оновленою лінійкою моделей та дилерськими центрами, що переключилися виключно на продукцію бренду.
Третю позицію цього року зайняв Infiniti. Хоча бренд мав вищий бал, ніж у 2024 році, він опустився з другого місця на третє. Попри скорочення модельного ряду, Infiniti знову випередив BMW, Lexus і Genesis.
Серед причин 0 висока оцінка клієнтами моделей QX80 і QX60. Виробник також планує перезапустити спортивний седан Q50 у 2027 році після зміни планів щодо електроседана.
Нагадаємо
Porsche AG зафіксувала квартальний збиток в історії як публічна компанія, що становив 967 мільйонів євро, а загальний збиток за три квартали досяг 3,1 мільярда євро. Причиною стали відкладення програми електромобілів, скасування власного виробництва акумуляторів, зниження попиту в Китаї та високі імпортні тарифи США.