В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
21 листопада, 13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Porsche втретє поспіль очолив рейтинг задоволеності продажами JD Power у США, за ним йдуть Land Rover та Infiniti. Land Rover піднявся на друге місце завдяки оновленій лінійці, тоді як Infiniti, попри скорочення модельного ряду, зберіг високі позиції.

У США склали рейтинг задоволеності продажами люксових брендів авто: які у топі

Porsche третій рік поспіль займає перше місце в Індексі задоволеності продажами JD Power у США. У трійку також увійшли Land Rover та Infiniti, які продемонстрували найкращі оцінки клієнтів за останній рік. Про це пише УНН з посиланням на Аutoblog.

Деталі

Згідно з JD Power, Porsche вкотре очолив рейтинг задоволеності продажами, отримавши ще більше позитивних відгуків, ніж у попередні роки. Попри складнощі на ринку Китаю, результати бренду в США залишаються стабільно сильними, а перша половина року стала рекордною.

Цей результат став третім поспіль для Porsche, а кожен бренд у топ-3 поліпшив свої показники порівняно з минулими роками.

На друге місце піднявся Land Rover, який минулого року був п’ятим. Аналітики пов’язують зростання з оновленою лінійкою моделей та дилерськими центрами, що переключилися виключно на продукцію бренду.

Третю позицію цього року зайняв Infiniti. Хоча бренд мав вищий бал, ніж у 2024 році, він опустився з другого місця на третє. Попри скорочення модельного ряду, Infiniti знову випередив BMW, Lexus і Genesis.

Серед причин 0 висока оцінка клієнтами моделей QX80 і QX60. Виробник також планує перезапустити спортивний седан Q50 у 2027 році після зміни планів щодо електроседана.

Нагадаємо

Porsche AG зафіксувала квартальний збиток в історії як публічна компанія, що становив 967 мільйонів євро, а загальний збиток за три квартали досяг 3,1 мільярда євро. Причиною стали відкладення програми електромобілів, скасування власного виробництва акумуляторів, зниження попиту в Китаї та високі імпортні тарифи США.

Алла Кіосак

