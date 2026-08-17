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Сколько уклонистов разыскивают по обращениям ТЦК — в Нацполиции назвали цифры

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

С начала 2026 года ТЦК направили в полицию более 1,5 млн обращений о розыске военнообязанных. За время военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.

Сколько уклонистов разыскивают по обращениям ТЦК — в Нацполиции назвали цифры

С начала 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки направили в Национальную полицию более 1,5 млн обращений по поводу розыска граждан, которые, по данным ТЦК, уклоняются от призыва по мобилизации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет, передает УНН.

По словам Цуцкиридзе, вопрос розыска военнообязанных обсуждали, в частности, во время встречи представителей Национальной полиции с военным командованием.

Только с начала этого года в полицию поступило более 1,5 миллиона обращений от ТЦК по поводу розыска граждан, которые уклоняются от призыва по мобилизации

— сообщил Цуцкиридзе.

Детали

В то же время должностное лицо подчеркнуло, что количество обращений ТЦК в полицию не следует отождествлять с количеством уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. Речь идет о разных правовых процедурах.

По данным Цуцкиридзе, за период действия военного положения следователи Национальной полиции расследовали более 20 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.

Больше всего таких производств зарегистрировали в Днепропетровской области — более 1,9 тысячи. В Закарпатье их около 1,5 тысячи, еще более тысячи производств расследовали в Волынской, Николаевской и Одесской областях. Значительное количество дел также зафиксировано во Львовской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях.

Параллельно правоохранители расследуют возможные злоупотребления во время мобилизации и бронирования военнообязанных. По данным МВД, полиция проверяла обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных.

Кроме того, уже отменили около 6,5 тысячи незаконных решений военно-врачебных комиссий, а о подозрении сообщили 76 руководителям ТЦК разных уровней.

В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК11.08.26, 16:24 • 32111 просмотров

С начала полномасштабного вторжения правоохранители также расследовали 428 уголовных производств, связанных с незаконным содействием в уклонении от военной службы, оформлением фиктивных медицинских заключений и организацией незаконного выезда военнообязанных за границу. В суд направили 105 таких производств.

Контекст

В Украине во время действия военного положения и общей мобилизации военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета и в предусмотренных законодательством случаях являться в ТЦК и СП.

Территориальные центры могут обращаться в Национальную полицию по поводу розыска, административного задержания и доставления военнообязанных в случаях, определенных законодательством. Взаимодействие полиции и ТЦК, в частности, предусмотрено утвержденным Кабинетом министров порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

При этом нахождение человека в розыске по обращению ТЦК не означает автоматического привлечения к уголовной ответственности или признания его виновным в уклонении от мобилизации. Уголовная ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации предусмотрена статьей 336 Уголовного кодекса Украины, однако для ее применения необходимо установление предусмотренных законом обстоятельств.

Отдельно законодательство предусматривает административную ответственность за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В то же время государство усиливает цифровой обмен информацией о военнообязанных. Сведения воинского учета хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", а часть информации доступна гражданам через приложение "Резерв+".

Минобороны также внедрило возможность дистанционно оплачивать через "Резерв+" штрафы за отдельные нарушения правил воинского учета. В то же время уплата административного штрафа сама по себе не отменяет обязанности военнообязанного выполнять требования воинского учета.

На фоне усиления мобилизационных мероприятий правоохранители расследуют не только случаи возможного уклонения от службы, но и коррупционные схемы вокруг мобилизации. Среди них — оформление фиктивных медицинских документов, незаконное исключение из воинского учёта, организация переправки мужчин через государственную границу и фиктивное трудоустройство на предприятия для получения бронирования.

Цуцкиридзе и ранее подчёркивал, что во время расследования таких схем правоохранители должны устанавливать роль всех участников, в частности должностных лиц ТЦК, ВЛК, предприятий и посредников, если они содействовали незаконному получению отсрочки, бронирования или исключению из воинского учёта.

Напомним

В начале 2026 года сообщалось, что Национальная полиция объявила в розыск более 500 тысяч военнообязанных мужчин с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители привлекают следователей и оперативные группы для поиска лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Александра Василенко

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