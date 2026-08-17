Скільки ухилянтів розшукують за зверненнями ТЦК - у Нацполіції назвали цифри

З початку 2026 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки направили до Національної поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, які, за даними ТЦК, ухиляються від призову за мобілізацією. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.нет, передає УНН.

За словами Цуцкірідзе, питання розшуку військовозобов'язаних обговорювали, зокрема, під час зустрічі представників Національної поліції з військовим командуванням.

Тільки з початку цього року до поліції надійшло понад 1,5 мільйона звернень від ТЦК щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову за мобілізацією — повідомив Цуцкірідзе.

Деталі

Водночас посадовець наголосив, що кількість звернень ТЦК до поліції не слід ототожнювати з кількістю кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілізації. Ідеться про різні правові процедури.

За даними Цуцкірідзе, за період дії воєнного стану слідчі Національної поліції розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією.

Найбільше таких проваджень зареєстрували у Дніпропетровській області – понад 1,9 тисячі. На Закарпатті їх близько 1,5 тисячі, ще понад тисячу проваджень розслідували у Волинській, Миколаївській та Одеській областях. Значна кількість справ також зафіксована у Львівській, Вінницькій, Харківській та Сумській областях.

Паралельно правоохоронці розслідують можливі зловживання під час мобілізації та бронювання військовозобов'язаних. За даними МВС, поліція перевіряла обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних.

Крім того, вже скасували близько 6,5 тисячі незаконних рішень військово-лікарських комісій, а про підозру повідомили 76 керівникам ТЦК різних рівнів.

В ОГП підтвердили інформацію про понад 70 провадженнь щодо керівників ТЦК

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці також розслідували 428 кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконним сприянням в ухиленні від військової служби, оформленням фіктивних медичних висновків та організацією незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. До суду направили 105 таких проваджень.

Контекст

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані повинні дотримуватися правил військового обліку та у передбачених законодавством випадках з'являтися до ТЦК та СП.

Територіальні центри можуть звертатися до Національної поліції щодо розшуку, адміністративного затримання та доставлення військовозобов'язаних у випадках, визначених законодавством. Взаємодія поліції та ТЦК, зокрема, передбачена затвердженим Кабінетом міністрів порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

При цьому перебування людини в розшуку за зверненням ТЦК не означає автоматичного притягнення до кримінальної відповідальності або визнання її винною в ухиленні від мобілізації. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України, однак для її застосування необхідне встановлення передбачених законом обставин.

Окремо законодавство передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Водночас держава посилює цифровий обмін інформацією про військовозобов'язаних. Відомості військового обліку зберігаються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", а частина інформації доступна громадянам через застосунок "Резерв+".

Міноборони також запровадило можливість дистанційно сплачувати через "Резерв+" штрафи за окремі порушення правил військового обліку. Водночас сплата адміністративного штрафу сама по собі не скасовує обов'язку військовозобов'язаного виконувати вимоги військового обліку.

На тлі посилення мобілізаційних заходів правоохоронці розслідують не лише випадки можливого ухилення від служби, а й корупційні схеми навколо мобілізації. Серед них – оформлення фіктивних медичних документів, незаконне виключення з військового обліку, організація переправлення чоловіків через державний кордон та фіктивне працевлаштування на підприємства для отримання бронювання.

Цуцкірідзе й раніше наголошував, що під час розслідування таких схем правоохоронці мають встановлювати роль усіх учасників, зокрема посадовців ТЦК, ВЛК, підприємств та посередників, якщо вони сприяли незаконному отриманню відстрочки, бронювання або виключенню з військового обліку.

Нагадаємо

На початку 2026 року повідомлялося, що Національна поліція оголосила в розшук більше 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці залучають слідчих та оперативні групи для пошуку осіб, які уникають мобілізації.