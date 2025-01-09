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Понад 500 тисяч військовозобов’язаних в Україні подано в розшук за час повномасштабного вторгнення

Понад 500 тисяч військовозобов’язаних в Україні подано в розшук за час повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 26335 перегляди

Національна поліція оголосила в розшук більше 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронці залучають слідчих та оперативні групи для пошуку осіб, які уникають мобілізації.

Понад 500 000 військовозобовʼязаних чоловіків в Україні за час повномасштабного вторгнення були подані до розшуку Національною поліцією.

Про це повідомила представниця командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів у інтервʼю для KyivFM.

 Деталі 

Понад 500 000 осіб за час повномасштабного вторгнення були подані в розшук для органів Національної поліції. Пошуком цих громадян ТЦК не займається, ним займається Національна поліція. Знову ж таки, для Національної поліції це не є єдиним обов'язком. І розшукати таку кількість людей тими засобами, обмеженими, які у них є, це теж доволі складно

- зазначила Кіндратів.

Оскільки, як наголосила Кіндратів, у правоохоронців це не є обовʼязком — розшукати таку кількість людей складно. Тож вони намагаються залучати до цього процесу і слідчих, і оперативні групи. Люди, які перебувають у розшуку, не виходять з дому та взагалі зʼявляються на вулиці.

Групи оповіщення, які працюють, не йдуть до когось конкретно додому, вони не розшукують. Вони бачать осіб чоловічої статі, як чітко написано в постанові, від віком від 18 до 60 років, в яких вони зобов'язані перевірити документи. Якщо на вулиці чи в іншому громадському місці, де група працює, є більша кількість там людей якогось одного віку чи одного соціального статусу, ну група оповіщення не може вибірково обирати в кого перевіряти документи, в кого ні

- говорить представниця командування Сухопутних військ.

Термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжили до 1 березня09.01.25, 12:58 • 24328 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
ukrainaУкраїна

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