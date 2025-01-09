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Более 500 тысяч военнообязанных в Украине подано в розыск за время полномасштабного вторжения

Более 500 тысяч военнообязанных в Украине подано в розыск за время полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

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Национальная полиция объявила в розыск более 500 тысяч военнообязанных мужчин с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители привлекают следователей и оперативные группы для поиска лиц, которые избегают мобилизации.

Более 500 000 военнообязанных мужчин в Украине за время полномасштабного вторжения были поданы в розыск Национальной полицией.

Об этом сообщила представитель командования Сухопутных войск Наталья Киндратив в интервью для KyivFM.

 Детали 

Более 500 000 человек за время полномасштабного вторжения были поданы в розыск для органов Национальной полиции. Поиском этих граждан ТЦК не занимается, им занимается Национальная полиция. Опять же, для Национальной полиции это не является единственной обязанностью. И разыскать такое количество людей теми средствами, ограниченными, которые у них есть, это тоже довольно сложно

- отметила Киндратив.

Поскольку, как отметила Киндратив, у правоохранителей это не является обязанностью - разыскать такое количество людей сложно. Поэтому они пытаются привлекать к этому процессу и следователей, и оперативные группы. Люди, которые находятся в розыске, не выходят из дома и вообще не появляются на улице.

Группы оповещения, которые работают, не идут к кому-то конкретно домой, они не разыскивают. Они видят лиц мужского пола, как четко написано в постановлении, в возрасте от 18 до 60 лет, у которых они обязаны проверить документы. Если на улице или в другом общественном месте, где группа работает, есть большее количество там людей какого-то одного возраста или одного социального статуса, ну группа оповещения не может выборочно выбирать у кого проверять документы, у кого нет

- говорит представительница командования Сухопутных войск.

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта09.01.25, 12:58 • 14437 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ukrainaУкраина

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