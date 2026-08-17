Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт

Готовность ребенка к школе определяется не только тем, умеет ли он читать, писать и считать. Подробнее о том, на что родителям стоит обратить внимание перед началом обучения и каких ошибок лучше избегать, специально для УНН рассказала психолог Ольга Голубицкая, имеющая 16-летний опыт работы с детьми и взрослыми.

Ольга Голубицкая отмечает, что подготовка к школе должна начинаться не с обучения ребенка чтению или письму, а именно с комплексной оценки его готовности к новым вызовам в школе.

Первый критерий, который является наиболее важным, — это физическая готовность. Он так и называется: "физическая готовность ребенка к школе". Самое простое, о чем спрашивают, — "начали ли у ребенка меняться зубы?". Потому что если зубы начали меняться, это означает, что организм уже достаточно сформировался, череп перестраивается и меняются его размеры. Все эти пропорции соответствуют более взрослому возрасту — объясняет Ольга Голубицкая.

По словам психолога, физиологическая готовность имеет значение для способности ребенка выдерживать учебную нагрузку. Она объясняет, что отдельно также оцениваются и другие навыки ребенка.

Умение читать, писать, считать находится где-то на последнем этапе, потому что должны быть определенные общие вещи, которые являются более важными. И вот физиологическая готовность — номер один, потому что если ее нет, больше ничего не имеет значения. Даже если кто-то уже научил ребенка немного читать, писать и считать, одного этого недостаточно — подчеркнула эксперт.

Психолог также подчеркивает важность умения ребенка устанавливать причинно-следственные связи. В частности, во время диагностики могут использоваться задания, в которых ребенок должен составить историю по картинкам и объяснить, что и почему произошло.

"Ребенок, который идет в школу, должен уметь устанавливать связи между явлениями, понимать причинно-следственные связи и применять эти знания. Ведь обучение — это не только способность что-то запомнить и воспроизвести. У ребенка может быть хорошая память, но при этом недостаточно развиты другие важные мыслительные процессы", — отметила психолог.

Мотивация и самостоятельность не менее важны, чем знания

По словам специалиста, отдельное внимание нужно уделить мотивации к обучению. Ребенок должен понимать, зачем он идет в школу, и позитивно воспринимать получение нового опыта.

В идеале ребенок должен хотеть идти в школу, потому что ему интересно познавать новое и учиться. Важно, чтобы он получал удовольствие от процесса познания, а не воспринимал школу только как путь к будущему заработку, ведь такая мотивация недостаточна — подчеркнула Ольга Голубицкая.

Психолог советует говорить с ребенком о школе через объяснение смысла обучения и возможностей, которые оно дает. В то же время родителям не стоит создавать завышенные ожидания относительно оценок или скорости адаптации.

"Говорить с ребенком о школе стоит через понимание ее смысла: как устроен мир, почему происходят те или иные вещи и какие возможности открывает обучение. Можно объяснить, что в школе ребенок сможет лучше узнать свои способности, научиться их реализовывать и понять, как знания могут стать для него опорой", — отметила эксперт.

Ольга Голубицкая также советует не заставлять будущего первоклассника самостоятельно тренироваться долго сидеть за партой и выполнять задания. Если ребенок не посещает детский сад, для этого можно использовать подготовительные группы, где он постепенно будет получать опыт занятий среди других детей.

"Когда родители самостоятельно начинают приучать ребенка к длительным занятиям за партой, в большинстве случаев это может иметь противоположный эффект. Они не всегда выдерживают эмоциональные реакции ребенка, начинают ругать его или давить на него, из-за чего ребенок получает больше травм, чем пользы", — подчеркнула психолог.

Еще одна важная составляющая подготовки — навыки самообслуживания, говорит эксперт.

"До школы ребенок должен уметь самостоятельно зашнуровывать обувь, застегивать и расстегивать одежду, есть, складывать свои вещи и в целом элементарно заботиться о себе. Навыки самообслуживания очень важны, ведь ребенок должен быть способен самостоятельно справляться с повседневными делами", — подчеркивает Ольга Голубицкая.

Почему важно водить ребёнка в детский сад или на подготовительные курсы перед школой

Психолог отдельно обращает внимание на социализацию. Если ребёнок не ходил в детский сад, ему важно получить опыт общения со сверстниками и пребывания в группе ещё до школы.

Социализация перед школой очень важна. Если ребёнок не посещал детский сад, стоит рассмотреть подготовительные занятия, где он сможет получить опыт пребывания среди сверстников и работы в группе. Тогда начало обучения не будет для него совершенно новым опытом, а значит, будет менее стрессовым – объясняет эксперт.

В то же время родителям не стоит требовать от ребёнка сразу высоких результатов и сравнивать его с другими детьми. По словам Ольги Голубицкой, ребёнку важно дать возможность адаптироваться в собственном темпе и проживать разные эмоции без осуждения.

"Не передавать свои ожидания ребёнку: каким он должен быть в школе, какие оценки он должен приносить, как быстро он должен адаптироваться и какие эмоции он должен демонстрировать", – подчёркивает психолог

Психолог подчёркивает, что обучение не будет эффективным, если ребёнок постоянно находится в состоянии стресса. Поэтому перед школой важно позаботиться не только об академических навыках, но и о комфорте, социальном опыте и эмоциональной готовности.

"Ребёнку на самом деле должно быть комфортно, и тогда ему есть куда складывать в голове информацию. А если его голова занята выживанием или стрессом, или ещё чем-то, то ни о каком обучении мы не можем говорить", – подытожила Ольга Голубицкая.

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