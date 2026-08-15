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Минздрав назвал 8 привычек, которые стоит сформировать у ребёнка до школы

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень полезных привычек для школьников. Среди них — регулярное мытьё рук, гигиена полости рта и контроль времени перед экранами.

Минздрав назвал 8 привычек, которые стоит сформировать у ребёнка до школы

Перед началом учебного года родителям стоит помочь детям сформировать базовые привычки личной гигиены и здорового образа жизни, которых они смогут самостоятельно придерживаться в школе. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

В МОЗ отметили, что после начала учебы родители уже не могут постоянно контролировать, моет ли ребенок руки, пьет ли достаточно воды, делает ли перерывы во время работы с экраном или соблюдает ли другие полезные привычки.

Одной из основных привычек должно стать регулярное мытье рук с мылом не менее 20 секунд. Делать это нужно перед едой, после туалета, кашля или чихания, контакта с животными и возвращения с улицы. Если вымыть руки нет возможности, МОЗ советует использовать антисептик. Во время мытья нужно очищать ладони, тыльную сторону рук, участки между пальцами и под ногтями.

Какие привычки помогут ребенку оставаться здоровым

Детей также стоит приучить регулярно пить воду или напитки без добавленного сахара, не дожидаясь появления жажды. В МОЗ рекомендуют давать ребенку с собой бутылку воды и пользоваться только собственной бутылкой или стаканом.

Во время кашля и чихания ребенок должен прикрывать рот и нос сгибом локтя или салфеткой, которую после использования нужно сразу выбросить. Такая привычка помогает уменьшить распространение инфекций среди окружающих.

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Еще одна важная привычка — чистить зубы 2 раза в день по 2–3 минуты зубной пастой, которая соответствует возрасту ребенка. После еды МОЗ советует полоскать рот. Регулярная гигиена полости рта помогает предотвращать кариес, воспаление десен и неприятный запах изо рта.

Во время учебы детям рекомендуют двигаться на переменах после длительного сидения за партой. Можно пройтись по коридору, сделать несколько наклонов, вращений головой, размять руки и ноги или выполнить несколько приседаний.

Смартфоны и гаджеты

МОЗ также советует делать перерывы во время чтения и работы с экранами. В частности, каждые 20 минут стоит на 20 секунд переводить взгляд на удаленный объект, чаще моргать и менять фокус с близких предметов на дальние.

Родителям рекомендуют уделить отдельное внимание использованию смартфонов и других гаджетов. Экранное время не должно вытеснять сон, физическую активность, живое общение и свободную игру. Во время еды и разговоров смартфон лучше откладывать, а прекращать пользоваться гаджетами следует как минимум за 1 час до сна.

Также ребенка нужно научить не делиться личными средствами гигиены. Полотенца, зубные щетки, расчески и носовые платки должны быть индивидуальными, поскольку при совместном использовании таких вещей могут передаваться инфекции.

Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь15.08.26, 15:05 • 11754 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровье
Школа
Министерство здравоохранения Украины
Украина