МОЗ назвало 8 звичок які варто сформувати у дитини перед школою

Перед початком навчального року батькам варто допомогти дітям сформувати базові звички особистої гігієни та здорового способу життя, яких вони зможуть дотримуватися самостійно у школі. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, пише УНН.

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У МОЗ зазначили, що після початку навчання батьки вже не можуть постійно контролювати, чи дитина миє руки, п'є достатньо води, робить перерви під час роботи з екраном або дотримується інших корисних звичок.

Однією з основних звичок має стати регулярне миття рук із милом щонайменше 20 секунд. Робити це потрібно перед їжею, після туалету, кашлю або чхання, контакту з тваринами та повернення з вулиці. Якщо вимити руки немає можливості, МОЗ радить використовувати антисептик. Під час миття потрібно очищати долоні, тильний бік рук, ділянки між пальцями та під нігтями.

Які звички допоможуть дитині залишатися здоровою

Дітей також варто привчити регулярно пити воду або напої без доданого цукру, не чекаючи появи спраги. У МОЗ рекомендують давати дитині із собою пляшку води та користуватися лише власною пляшкою або склянкою.

Під час кашлю та чхання дитина має прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою, яку після використання потрібно одразу викинути. Така звичка допомагає зменшити поширення інфекцій серед оточення.

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Ще одна важлива звичка - чистити зуби 2 рази на день по 2-3 хвилини зубною пастою, яка відповідає віку дитини. Після їжі МОЗ радить полоскати рот. Регулярна гігієна ротової порожнини допомагає запобігати карієсу, запаленню ясен і неприємному запаху з рота.

Під час навчання дітям рекомендують рухатися на перервах після тривалого сидіння за партою. Можна пройтися коридором, зробити кілька нахилів, обертів головою, розім'яти руки та ноги або виконати кілька присідань.

Смартфони та гаджети

МОЗ також радить робити перерви під час читання та роботи з екранами. Зокрема, кожні 20 хвилин варто на 20 секунд переводити погляд на віддалений об'єкт, частіше кліпати та змінювати фокус із близьких предметів на далекі.

Окрему увагу батькам рекомендують приділити використанню смартфонів та інших ґаджетів. Екранний час не має витісняти сон, фізичну активність, живе спілкування та вільну гру. Під час їжі й розмов смартфон краще відкладати, а користування гаджетами припиняти щонайменше за 1 годину до сну.

Також дитину потрібно навчити не ділитися особистими засобами гігієни. Рушники, зубні щітки, гребінці та носовички мають бути індивідуальними, оскільки через спільне використання таких речей можуть передаватися інфекції.

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