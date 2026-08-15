Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога

Укус бджоли може спричинити не лише біль, почервоніння та набряк у місці укусу. У деяких випадках реакція організму може бути алергічною та становити загрозу для життя. Детальніше про те, як правильно надати першу допомогу після укусу, які симптоми мають насторожити та коли необхідно терміново звертатися по медичну допомогу, розповіла спеціально для УНН, кандидат медичних наук, лікар алерголог, директор київського алергоцентру "Алерголог" Марина Борисюк.

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Після укусу важливо стежити не лише за самим місцем ураження, а й за загальним станом людини, каже лікарка. Звичайна місцева реакція та алергія можуть мати різний перебіг, тому особливу увагу варто звернути на те, як змінюється набряк у перші хвилини після укусу.

"Реакція може бути місцева, може бути загальна. Якщо брати взагалі все, що стосується алергії, називаємо так - інсектна алергія, після укусу комах. То бджола, на жаль, найчастіше викликає алергії, тобто її отрута найчастіше викликає такі більш системні реакції", – підкреслила лікарка.

За словами фахівчині, при звичайній місцевій реакції набряк поступово має зменшуватися, однак якщо ж він продовжує збільшуватися, з'являється сильний свербіж та відчуття розпирання, то це може свідчити про алергічну реакцію і такий стан потребує особливої уваги.

Взагалі за півгодини, якщо немає алергічної реакції, набряк повинен спадати. Якщо ж після 20 хвилин, коли вже ви, приклали, лід, там помастили холодною водичкою, а набряк не спадає, або, навпаки, стає більший і починається свербіння, то це вже алергічна реакція - каже Марина Борисюк.

Марина Борисюк пояснила, що місцева алергічна реакція може супроводжуватися значним набряком у зоні укусу. Водночас найбільш небезпечною є системна реакція, яка впливає на весь організм. Одним із таких станів є анафілактичний шок.

"Набряк дуже великий, людина починає відчувати так, як ніби її розпирає зсередини. Це місцева алергічна реакція, а може бути системна. І, на жаль, системні реакції вони дуже можуть бути важкі. Це може бути анафілактичний шок", – пояснює лікарка.

При анафілактичному шоці, каже лікарка, різко падає артеріальний тиск, а стан людини може становити загрозу для життя. У такій ситуації не можна обмежуватися домашніми засобами чи чекати, поки симптоми минуть самостійно.

"Ми називаємо це анафілактичний шок, при цьому різко падає тиск і це загроза життю в першу чергу, тому в такому разі має бути надана невідкладна медична допомога", – наголошує експертка.

Якщо ж після укусу виникла лише місцева реакція, то насамперед потрібно подбати про зменшення набряку. Для цього можна використати компрес.

"Столову ложку оцту можна розвести у чверті склянки води і зробити примочку. Крім оцту, це може бути і розчин соди. Також чайну ложку соди розчиняють на чверть склянки води і такі примочки прикладають. Але ж це буде тільки місцеве зняття набряку. Якщо ж є алергічна реакція, то це не допоможе. Від алергічної реакції потрібно прийняти таблетку, яку ми називаємо антигістамінна протиалергічна, і змастити шкіру вже спеціальною маззю", – каже лікарка.

Також фахівчиня радить людям, які знають про схильність до алергічних реакцій, заздалегідь мати із собою необхідні препарати.

"Не всі ми носимо з собою якісь антигістамінні таблетки, але ж, якщо людина знає, що вона, наприклад, їде кудись на луг, де буде квітнути багато квітів і там може бути бджола, або на березі річки дуже часто, коли ми ходимо босими по траві, то варто взяти таблеточку антигістамінного препарату", – каже алерголог.

Одразу після укусу, якщо немає алергії, також потрібно правильно обробити місце ураження. Першим кроком є видалення жала, якщо воно залишилося у шкірі. Після цього до місця укусу можна прикласти холод, щоб зменшити набряк.

"Безумовно, потрібно видалити жало, прикласти холодне, і дивіться далі, як буде себе почувати цей набряк", – наголошує експертка.

До речі, лікарка зауважила, що холод не варто прикладати безпосередньо до шкіри, оскільки це може переохолодити тканини.

"Лід в якусь хустиночку, чи в серветку паперову навіть можна скласти для того, щоб не переохолодити тканини, куди ми прикладаємо його, але щоб був холод", – пояснює лікарка.

Таким чином, після укусу бджоли важливо видалити жало, прикласти холод і спостерігати за станом людини. Якщо набряк швидко збільшується, з'являється сильний свербіж або виникають ознаки системної реакції, тоді необхідно звернутися по медичну допомогу. У разі анафілактичного шоку допомога має бути невідкладною.

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